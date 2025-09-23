山形市の旧大沼山形本店の老朽化した屋上の看板を撤去する工事が22日夜、

始まりました。

旧大沼を含む市中心部の再開発について山形市は、

今年度中に基本構想を策定すると明らかにしました。



山形市都市振興公社によりますと、

山形市七日町の旧大沼山形本店の屋上にある大看板は、

老朽化により鉄骨の腐食などが進み、強風による脱落や落下の危険があるということです。

対策のため、公社は大看板を撤去することを決め、22日夜から工事が始まりました。

22日夜は足場を設置するために一階部分にあったプレハブ小屋の撤去作業などが

行われました。工事は11月末までの夜間に行われる予定です。

一方、旧大沼を含む山形市中心部の再開発について、

山形市の佐藤孝弘市長は22日の定例会見で、

今年度中に基本構想を策定すると明らかにしました。





佐藤孝弘・山形市長「今年度中に再開発の基本構想を策定して、その中で将来のイメージやスケジュールが出てくる。しっかりと中心市街地の活性化に資する再開発になるよう努めていきたい」再開発を巡っては、一帯の地権者らが協議会を組織し、基本構想策定に向けて検討を続けています。また、5年後の2030年に法律で定められた耐用年数を迎えることから建て替えが決まっている山形市立病院済生館については2033年度以降に開院する見通しが示されています。