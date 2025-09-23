4人目不倫発覚の妻（仁村紗和）、ついに離婚も“失踪” 『完全不倫』最終話あらすじ
俳優の仁村紗和と前田公輝がW主演を務める、日本テレビ系火曜プラチナイト枠「ドラマDEEP」『完全不倫―隠す美学、暴く覚悟―』（毎週火曜 深0：24〜深0：54※放送後TVer、Huluで配信）の最終話が、きょう23日深夜に放送される。それに先立って、場面写真とあらすじが公開された。
【写真】物語からは一変…！クランクアップを迎えた笑顔のキャスト陣
今作は、不倫を通して“再生”する家族の物語を描く。夫を愛するために不倫する妻の変わった愛の形に翻弄（ほんろう）される夫。予測不能な不倫ミステリーとなる。
妻・吉岡千春（仁村）の4人目の不倫相手は、夫・拓哉（前田）の同僚・小田莉乃（堀未央奈）だった。すべてを知った拓哉は千春と別れることに決め、莉乃に「君の望み通りになりそうだよ。おめでとう」と伝える。しかし、千春の本心を知る莉乃は複雑な心境だった。
一方、千春の職場に、千春の不倫を暴露する匿名の告発メールが届く。犯人は、千春の母・京子（宮崎美子）に雇われて不倫調査をした探偵（阿南健治）だった。千春は探偵から、不倫の証拠写真をネタに金をゆすられ始める。
そうとは知らない拓哉は、幼なじみの桜井陽介（野村周平）、内野航（賀屋壮也）と傷心飲み会を開く。珍しく酔った拓哉は内野の家に泊まり、学生時代のように3人で雑魚寝することに。懐かしい気分に浸る拓哉に、桜井は「いつでも言えよ。何歳にでも戻ってやるから、一緒に」という言葉が拓哉の心に染みる。
朝、内野の家からそのまま市役所に出勤した拓哉の前に、千春が離婚届を持って現れる。それは以前、拓哉が書いた離婚届。見ると、すでに千春の名前も記入されている。「私、拓哉と一緒にいて初めて自分に期待した。拓哉といれば、変われるって。変わって、自分を好きになりたかった。本当にごめんなさい」と、言い残して去って行く。追うこともなく見送る拓哉は、そばにいた莉乃に離婚届を渡し、「受理手続きをお願いします」と伝える。
千春は、会社も絵画教室も辞め、姿を消してしまう。千春失踪の裏に、悪徳探偵の影があった。それを知った拓哉は、桜井、内野、松田未奈（大西礼芳）、森崎杏（なえなの）と手を組み、悪徳探偵と対決する。
【写真】物語からは一変…！クランクアップを迎えた笑顔のキャスト陣
今作は、不倫を通して“再生”する家族の物語を描く。夫を愛するために不倫する妻の変わった愛の形に翻弄（ほんろう）される夫。予測不能な不倫ミステリーとなる。
一方、千春の職場に、千春の不倫を暴露する匿名の告発メールが届く。犯人は、千春の母・京子（宮崎美子）に雇われて不倫調査をした探偵（阿南健治）だった。千春は探偵から、不倫の証拠写真をネタに金をゆすられ始める。
そうとは知らない拓哉は、幼なじみの桜井陽介（野村周平）、内野航（賀屋壮也）と傷心飲み会を開く。珍しく酔った拓哉は内野の家に泊まり、学生時代のように3人で雑魚寝することに。懐かしい気分に浸る拓哉に、桜井は「いつでも言えよ。何歳にでも戻ってやるから、一緒に」という言葉が拓哉の心に染みる。
朝、内野の家からそのまま市役所に出勤した拓哉の前に、千春が離婚届を持って現れる。それは以前、拓哉が書いた離婚届。見ると、すでに千春の名前も記入されている。「私、拓哉と一緒にいて初めて自分に期待した。拓哉といれば、変われるって。変わって、自分を好きになりたかった。本当にごめんなさい」と、言い残して去って行く。追うこともなく見送る拓哉は、そばにいた莉乃に離婚届を渡し、「受理手続きをお願いします」と伝える。
千春は、会社も絵画教室も辞め、姿を消してしまう。千春失踪の裏に、悪徳探偵の影があった。それを知った拓哉は、桜井、内野、松田未奈（大西礼芳）、森崎杏（なえなの）と手を組み、悪徳探偵と対決する。