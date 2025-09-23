¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛÊóÆÁ³Ø±à¡¡ÌÀÀÐ¾¦¤È¤Î¹¥¥«¡¼¥ÉÀ©¤·¤Æ8¶¯¡ÖÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Ä¡×¼¡Àï¤ÏÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤Î¡Ö»à¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×
¡¡¡þ¹â¹»Ìîµå½©µ¨Ê¼¸Ë¸©Âç²ñ3²óÀï¡¡ÊóÆÁ³Ø±à5¡½2ÌÀÀÐ¾¦¡Ê2025Ç¯9·î23Æü¡¡ÌÀÀÐ¥È¡¼¥«¥í¡Ë
¡¡¹â¹»Ìîµå¤Î½©µ¨Ê¼¸Ë¸©Âç²ñ¤Ï23Æü¤Ë3²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÊóÆÁ³Ø±à¤ÏÌÀÀÐ¾¦¤ò5¡½2¤Ç²¼¤·¤Æ½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö3ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÃæÈøÍ¦µ®¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬ÅêÂÇ¤Ç¸÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï½é²ó1»à°ìÎÝ¤«¤é¤Îº¸Á°ÂÇ¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¸Æ¤Ó¡¢2¡½1¤Î5²ó1»àÆóÎÝ¤Ç¤Ï±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤òÂ¥¤¹¤Ê¤É·×3°ÂÂÇ¡£¡ÖÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤ËÂÇ¤Á¤¿¤¤¾ì½ê¤ËÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢5¡½2¤Î9²ó¤Ë3ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æµß±ç¡£»°¼ÔËÞÂà¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á¡¢¡Öº£Æü¤ÏÅê¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÃÏ¶èÂç²ñ¤Ç¤ÏÇØÈÖ¹æ1¤òÇØÉé¤Ã¤¿ºÇÂ®139¥¥í¤ÎÅêÂÇÆóÅáÎ®º¸ÏÓ¡£È¯Ç®¤Ê¤ÉÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤¿±Æ¶Á¤Çº£½©½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢ÅêÂÇÎ¾ÌÌ¤ÇËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¡£Âç³Ñ·òÆó´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡ÖÂ¤â¤¢¤ë¤·¡¢¡ÊÂÇ·â¤Ï¡Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥¯¤«¤é¾¡Éé¶¯¤µ¤â¤¢¤ë¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ëÁª¼ê¡×¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½à¡¹·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤Ï¸©Æâ22Ï¢¾¡Ãæ¤ÎÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤Ë·èÄê¡£¡Ö¡ÊÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤Ë¤Ï¡Ë½Õ²Æ¤È¤â¤Ë·è¾¡¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Á¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡þÃæÈø¡¡Í¦µ®¡Ê¤Ê¤«¤ª¡¦¤æ¤¦¤¡Ë2008Ç¯¡ÊÊ¿20¡Ë8·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»Ô½Ð¿È¤Î17ºÐ¡£¾®2¤«¤é¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¹âµÖ¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢Ãæ³Ø¤Ç¤Ï¥ä¥ó¥°Ì«¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¡£ÊóÆÁ³Ø±à¤Ç¤Ï2Ç¯½Õ¤ËÇØÈÖ¹æ19¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢2Ç¯½©¤ÏÇØÈÖ¹æ8¡£50¥á¡¼¥È¥ëÁö6ÉÃ4¡¢±óÅê90¥á¡¼¥È¥ë¡£1¥á¡¼¥È¥ë76¡¢71¥¥í¡£º¸Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£