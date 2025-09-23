田中萌アナ、ノースリ&ミャクミャクメガネ姿で万博を満喫 「グラビアとしても技ありな二等辺三角形」識者が絶賛
テレビ朝日の田中萌アナウンサーが自身のインスタグラムを更新。大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」のメガネをかけたノースリーブコーデで、万博を満喫する様子が公開された。
田中アナは、ミャクミャクのメガネにブラックのノースリーブトップスを合わせ、ピースサインで満面の笑みをカメラに向けるプライベートショットを公開。
「レストランは長く並んでいるところもありましたがテイクアウトなら列が比較的短くスムーズに買って近くに座って食べられました。ネパールのビリヤニおいしかった。写真にはほとんどないですがいろいろな国のビールをたくさん飲んで幸せ！」とコメントを綴っている。
この投稿について、『週刊SPA!』時代はグラビア担当を務め、女子アナインスタ評論家でもある田辺健二氏は「ミャクミャクの顔をふたつも頭にのせつつ、手元のドリンクは同系色をチョイスすることでグラビアとしても技ありな二等辺三角形を形成。能面フェイスのイメージが強い田中アナですが、ここまで自然な笑顔ができるとは驚きです」と分析した。
（『ABEMA的ニュースショー』より）