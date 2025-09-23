¡Ú¥«¥Æ¥´¥ê¡¼ÊÌ¡ÛÂç¿Ü¾¦Å¹³¹¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È27Áª¡¼Ì¾Êª¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¿©¤ÙÊâ¤¥°¥ë¥á¤Þ¤Ç
Âç¿Ü¾¦Å¹³¹¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¡©
ÃÏ²¼Å´ÄáÉñÀþÂç¿Ü´Ñ²»±Ø¤«¤é¾åÁ°ÄÅ±Ø¤Î´Ö¡¢Ãæ¶èÂç¿Ü2¡Á3ÃúÌÜ¤Ë¤«¤±¤Æ¹¤¬¤ë¾¦Å¹³¹¡£Ëü¾¾»ûÄÌ¡¢Åì¿Î²¦ÌçÄÌ¤Ê¤É¤Î¥¢¡¼¥±¡¼¥É³¹¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ìó1200¤â¤ÎÅ¹¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª
Âç¿Ü¾¦Å¹³¹¤ÎÌ¾Êª¥¹¥Ý¥Ã¥È8
¢¡Âç¿Ü´Ñ²»¡¿¾¦Å¹³¹¤ò¸«¼é¤ë´Ñ²»ÍÍ¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤³¤Ç¤ª»²¤ê¤ò
Åìµþ¤ÎÀõÁð´Ñ²»¡¢»°½Å¤ÎÄÅ´Ñ²»¤È¤È¤â¤ËÊÂ¤ÖÆüËÜ»°Âç´Ñ²»¤Î°ì¤Ä¡£´ôÉì¸©±©Åç»Ô¤¬È¯¾ÍÃÏ¤Ç¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤ÎÌ¿¤Ë¤è¤ê¸½ºß¤ÎÃÏ¤Ë°ÜÅ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£°¤¤Êª¤«¤é»³Æâ¤ò¼é¤ë¿Î²¦Áü¤òº¸±¦¤ËÇÛ¤·¤¿¿Î²¦Ìç¤Ë¤âÃíÌÜ¡£
¢¡Ëü¾¾»û¡¿Âç¿Ü¾¦Å¹³¹¤ÎÈ¯Å¸¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿»û±¡
¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÎÉãŽ¥¿®½¨¤¬·úÎ©¤·¤¿»û±¡¡£¿®Ä¹¤¬Éã¤Î°ÌÇ×¤ËËõ¹á¤òÅê¤²¤Ä¤±¤¿°ïÏÃ¤ÎÉñÂæ¤â¤³¤Î»û¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀµ»þÂå¤Ë»ûÎÎ¤ÎÂçÉôÊ¬¤ò³«Êü¤·¡¢Âç¿Ü¤ÎÈ¯Å¸¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡MAID¢åMADE¡¿¶áÌ¤Íè¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ê¥á¥¤¥É¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨
²Ê³Ø¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¤è¤êËâË¡¤¬»È¤¨¤ëÀ¤³¦¤«¤é¡¢´¶¾ð¤ò³Ø¤Ö¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥á¥¤¥É¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤à¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¥Õ¥§¡£Èâ¤ò³«¤±¤ë¤È¹¤¬¤ëÈóÆü¾ï¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¥ª¥¨¥«¥¡¦¥Ç¥ß¡¦¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡×¤Ï¥á¥¤¥É¤¬¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤Ç¤ª³¨ÉÁ¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ëËâË¡¤ò¤«¤±¤Æ´°À®¡ª
¢£MAID¢åMADE¡Ê¤á¤¤¤É¤á¤¤¤É¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èÂç¿Ü3-35-23
TEL¡§052-887-3034
±Ä¶È»þ´Ö¡§12¡Á22»þ¡Ê21»þ30Ê¬LO¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
ÎÁ¶â¡§¥í¥°¥¤¥ó60Ê¬770±ß¡Ê1¥É¥ê¥ó¥¯¥ª¡¼¥À¡¼À©¡Ë
¢¡Mega Kebab Âç¿Ü3¹æÅ¹¡¿ËÜ¾ì¥È¥ë¥³¤ÎÌ£¤È¥à¡¼¥É¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë
Ì¾¸Å²°¤òÃæ¿´¤Ë14Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¿Íµ¤¤Î¤ªÅ¹¡£¥Ï¥é¡¼¥ë¿©ºà¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥Í¥ë¥±¥Ð¥Ö¤ä¿¤Ó¤ë¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡¦¥É¥ó¥É¥ë¥Þ ¤Ê¤É¡¢¥È¥ë¥³ÎÁÍý¤ò¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É´¶³Ð¤ÇÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ô¥¿¥Ñ¥ó ¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥»¥Ã¥È¡×¤Î¥É¥Í¥ë¥±¥Ð¥Ö¤Ï¥Á¥¥ó¡¢¥Ó¡¼¥Õ¤òÁª¤Ù¤ë¡¢¥Ý¥Æ¥È¡¢¥É¥ê¥ó¥¯MÉÕ¤¡£
¢£Mega Kebab Âç¿Ü3¹æÅ¹¡Ê¤á¤¬ ¤±¤Ð¤Ö ¤ª¤ª¤¹¤µ¤ó¤´¤¦¤Æ¤ó¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èÂç¿Ü3-36-36
TEL¡§052-265-7883
±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ30Ê¬¡Á21»þ¡ÊÅÚ¡¦ÆüÍË¤Ï10¡Á22»þ¡¢³Æ60Ê¬Á°LO¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
¢¡Âç¿Ü¥¢¥á²£¥Ó¥ë¡¿¥³¥¢¤ÊÅ¹¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿ÅÅµ¤³¹¡¦Âç¿Ü¤Î¾ÝÄ§Åª¥Ó¥ë
Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¡¢Âçºå¡¦ÆüËÜ¶¶¤ÈÊÂ¤ÖÆüËÜ¶þ»Ø¤ÎÅÅµ¤³¹¤Ç¤¢¤ëÂç¿Ü¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¾¦¶È¥Ó¥ë¡£ÅÅµ¤¥Ó¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä°ìÊý¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥°¥ë¥á¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Âç¿Ü¥¢¥á²£¥Ó¥ë¡Ê¤ª¤ª¤¹¤¢¤á¤è¤³¤Ó¤ë¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èÂç¿Ü3-30-86¡ÊÂè1¥¢¥á²£¥Ó¥ë¡Ë
TEL¡§052-251-0100¡ÊÂè1¥¢¥á²£¥Ó¥ë¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡Á20»þ
ÄêµÙÆü¡§Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë
¢¡»°ÎØ¿À¼Ò¡¿¤«¤ï¤¤¤¤¤¦¤µ¤®¤Î±ïµ¯Êª¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¡ª
±ï·ë¤Ó¤Î¤´Íø±×¤Ç¿Íµ¤¤Î¿À¼Ò¡£¤´Íø±×¤¦¤µ¤®³¨ÇÏ¤ä¤¦¤µ¤®¤ß¤¯¤¸¡¢¹¬¤»¤Î¤Ê¤Ç¤¦¤µ¤®¤Ê¤É¡¢¶Æâ¤Ë¤Ï¤¦¤µ¤®¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î±ïµ¯Êª¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿±Ç¤¨¤¹¤ë¤ÈSNS¤Ç¤âÏÃÂê¡£
¢£»°ÎØ¿À¼Ò¡Ê¤ß¤ï¤¸¤ó¤¸¤ã¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èÂç¿Ü3-9-32
TEL¡§052-241-7468
±Ä¶È»þ´Ö¡¦ÄêµÙÆü¡¦ÎÁ¶â¡§»²ÇÒ¼«Í³
¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥°¥ë¥á¡ã¤´¤Ï¤ó·Ï¡ä3Å¹
¢¡Íû¤µ¤ó¤ÎÂæÏÑÌ¾Êª²°ÂæËÜÅ¹¡¿¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ë¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÅâÍÈ¤²
ÂæÏÑ¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤ä¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿Íû¤µ¤ó¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿ÅâÍÈ¤²ÀìÌçÅ¹¡£ÆÃÀ½¤ÎÊ´¤ÇÍÈ¤²¤¿¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¿©´¶¤Ç¡¢1ÅÙ¿©¤Ù¤¿¤é¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¡ÖÂæÏÑÅâÍÈ¤²¡×¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬Íø¤¤¤¿ÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¡£¿É¤µ¤Ï4ÃÊ³¬¤«¤é¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£Íû¤µ¤ó¤Î ÂæÏÑÌ¾Êª²°Âæ ËÜÅ¹¡Ê¤ê¡¼¤µ¤ó¤Î¤¿¤¤¤ï¤ó¤á¤¤¤Ö¤Ä¤ä¤¿¤¤ ¤Û¤ó¤Æ¤ó¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èÂç¿Ü3-35-10
TEL¡§ 052-251-8992
±Ä¶È»þ´Ö¡§12¡Á18»þ(ÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü¤Ï11»þ¡Á)
ÄêµÙÆü¡§¿åÍËÉÔÄêµÙ
¢¡ROCKIN' ROBIN Laboratory¡¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤È¥Ý¥Æ¥È¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ª
ROCKIN' ROBIN Âç¿ÜÅ¹¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¤Î¾ì½ê¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿»ÐËåÅ¹¡£¡Ö¥Ý¥Æ¥È¡õ¥É¥ê¥ó¥¯¡õ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¥º¥»¥Ã¥È¡×1250 ±ß¡Á¤Ê¤É¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤â¡ª Ä¾·Â6cm¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï¿©¤ÙÊâ¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿©¤ÙÊâ¤¥¹¥é¥¤¥À¡¼¥º¡×¤Ï3¸Ä1750±ß¡£¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï1¡Á3¸Ä¤Þ¤ÇÁª¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÊ¢¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢£ROCKIN' ROBIN Laboratory¡Ê¤í¤Ã¤¤ó¤í¤Ó¤ó¤é¤Ü¤é¤È¤ê¡¼¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èÂç¿Ü3-33-35
TEL¡§052-684-9926
±Ä¶È»þ´Ö¡§1»þ30Ê¬¡Á20»þ¡Ê19»þLO¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
¢¡Å·¤à¤¹²° µ´Å·¡¿¸«¤¿ÌÜ¤âGOOD¡ª Ì¾¸Å²°Ì¾Êª¤ÎÅ·¤à¤¹¤¬¿Ê²½
Ì¾¸Å²°Ì¾Êª¡¦Å·¤à¤¹¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¸¦µæ¤·¤¿Å·¤à¤¹¤Î¤ªÅ¹¡£ÄêÈÖ¤Î³¤Ï·¤Î¤Û¤«¡¢ÌîºÚ¡¢µû²ð¡¢¥¥Î¥³Îà¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅ·¤×¤é¤ò¶ñºà¤Ë¡¢ÊÆ¤ä³¤ÂÝ¤â»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ´°À®¤»¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¤ªÃãÄÒ¤±¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡ª
Å·¤à¤¹¤Ï»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤â¡¢°á¤Ï¥µ¥¯¥Ã¤È·Ú¤¤¿©´¶¤ò¥¡¼¥×¡£¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£Å·¤à¤¹²° µ´Å·¡Ê¤Æ¤ó¤à¤¹¤ä ¤ª¤Ë¤Æ¤ó¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èÂç¿Ü2-18-21
TEL¡§090-1874-0802
±Ä¶È»þ´Ö¡§11»þ30Ê¬¡Á17»þ30Ê¬¡ÊÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü¤Ï11¡Á18»þ¡Ë
ÄêµÙÆü¡§¿åÍË
¢¡¤«¤éÍÈ¤²ÀìÌçÅ¹ ¤Þ¤ëË§¡¿Å¹Æ¬¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÇÌ£ÊÑ¤â¤Ç¤¤ë¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¤«¤éÍÈ¤²¡ª
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¦¤¿¤Þ¤´ÉÔ»ÈÍÑ¤Î¤«¤éÍÈ¤²¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤È¿Íµ¤¤Î¤«¤éÍÈ¤²ÀìÌçÅ¹¡£ÃíÌÜ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¼çºÅ¤Î¡Ö¿·¤Ê¤´¤ä¤á¤·ÁíÁªµó¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¸µÁÄÌ£Á¹¤«¤é¤¢¤²¡×¡ª
¿Íµ¤No.1¤Î¡Ö¶Ë¾å¤¦¤Þ¤À¤ì¡×¤Ï¿ô¼ïÎà¤Î¥¿¥ì¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ç¡¢¤«¤éÍÈ¤²¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¸µÁÄÌ£Á¹¤«¤é¤¢¤²¡×¤ÏÈ¬ÃúÌ£Á¹¤ò»È¤Ã¤¿ÆÈ¼«¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ï¾¯¤·´Å¤á¤ÎÌ£îÎÌ£¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¢£¤«¤éÍÈ¤²ÀìÌçÅ¹ ¤Þ¤ëË§¡Ê¤«¤é¤¢¤²¤»¤ó¤â¤ó¤Æ¤ó ¤Þ¤ë¤è¤·¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èÂç¿Ü3-20-14
TEL¡§052-251-2203
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡Á19»þ
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥°¥ë¥á¡ã¥¹¥¤¡¼¥Ä·Ï¡ä8Å¹
¢¡ÀÄÌøÁíËÜ²È Âç¿ÜËÜÅ¹¡¿ÏÂÍÎ¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¿·´¶³Ð¥¹¥¤¡¼¥Ä
ÌÀ¼£12Ç¯¡Ê1879¡Ë¡¢Âç¿Ü¤ËÁÏ¶È¤·¤¿Ï·ÊÞÏÂ²Û»ÒÅ¹¡£ÀÄÌø¤¦¤¤¤í¤¦¤ä¥«¥¨¥ë¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀÄÌø¾®ÁÒ¥µ¥ó¥É¤Ê¤ÉÌ¾¸Å²°¤é¤·¤¤ÁÏºî²Û»Ò¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¥±¥í¥È¥Ã¥Ä¥©¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º&¥ì¥â¥ó¡×¤Ï¤³¤·¤¢¤óÆþ¤ê¤Î¥«¥¨¥ë¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤Ë¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¿Íµ¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¢¡¿·¿ýËÜÅ¹¡¿ÈëÅÁ¤Î¥¿¥ì¤¬ÁÇËÑ¤Ç²û¤«¤·¤¤Ì£¤ï¤¤
¤Ò¤È¸ýÂç¤Î¥µ¥¤¥º¤È¹á¤Ð¤·¤¤É÷Ì£¤¬ÀäÌ¯¤Ê¡¢¤ß¤¿¤é¤·ÃÄ»Ò¤ä¤¤Ê¤³ÃÄ»Ò¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÅ¹Æ¬¤Ç¼ê¾Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤Ç¤¤¿¤Æ¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¤Ê¤³¤ÎÁÇËÑ¤Ê´Å¤µ¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¡Ö¤¤Ê¤³ÃÄ»Ò¡×¤È50Ç¯°Ê¾å¤Ë¤â¤ï¤¿¤ê¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿ÈëÅÁ¤Î¥¿¥ì¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ß¤¿¤é¤·ÃÄ»Ò¡×¤¬¥¤¥Á¥ª¥·¤Ç¤¹¡£
¢¡oimo café imomi¡¿¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê°ò¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¤Í¤Ã¤È¤êÇ»¸ü¤Ê´Å¤ß¤Ë´¶Æ°¡ª
imomi¤ÎÌª°ò¤ä°ÂÇ¼°ò¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É°ò¤ò¡¢¸«¤¿ÌÜ ²Ú¤ä¤«¤Ê¤ª¤¤¤â¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¤¡¼¥ÄÅ¹¡£¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ËÊÂ¤Ö¥±¡¼¥¤ä¾Æ¤²Û»Ò¤â¡¢¤ª¤¤¤â¿Ô¤¯¤·¡ª¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤â²ÄÇ½¡£
¡Öimomi¥½¥Õ¥È¡×¤Ï¥Ð¥Ë¥é¥½¥Õ¥È¤ËÂç³Ø°ò¤È¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¥Á¥Ã¥×¡¢Ìª°ò¤ò¥ª¥ó¡£¥«¥Ã¥×¤âÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¢£oimo café imom¡Ê¤ª¤¤¤â ¤«¤Õ¤§ ¤¤¤â¤ß¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èÂç¿Ü3-37-14 ¥Þ¥ë¥µ¥ó¥Ó¥ë1F
TEL¡§052-228-6111
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡Á18»þ
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
¢¡MANHATTAN ROLL ICE CREAM Ì¾¸Å²°Âç¿ÜÅ¹¡¿ÌÜ¤ÎÁ°¤Çºî¤ê¾å¤²¤ë¥¥å¡¼¥È¤Ç³Ú¤·¤¤¥¢¥¤¥¹
¥³¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥È¤Î¾å¤Ë¡¢±Õ¾õ¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤Î¤»¤Æºî¤ê¤¢¤²¤ë¥í¡¼¥ë¥¢¥¤¥¹¤Î¤ªÅ¹¡£°¦¤é¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸·ÁªÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾å¼Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¿Íµ¤¤ÎÈë·í¡£µ¨Àá¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
À¸¤Î¥¤¥Á¥´¤¬¤Î¤Ã¤¿Ç»¸ü¤«¤Ä´Å¤¹¤®¤Ê¤¤¿·¾¦ÉÊ¤Î¡Öçõ¥¿¥ë¥È¡×¤È¥¤¥Á¥´¤Î²ÌÆù¤òº®¤¼¹þ¤ó¤À¥í¡¼¥ë¥¢¥¤¥¹¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤â¥¤¥Á¥´¤È¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ù¥ê¡¼¤ò¥ª¥ó¡ª¤·¤¿¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡õ¥Ù¥ê¡¼¡×¤¬¥¤¥Á¥ª¥·¤Ç¤¹¡£
¢¡ÂäÊ¡Ãã°Ã È¬ÂåÌÜß·²°¡¿ÅÁÅý¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ë°ìÃú¾Æ¤¤ÎÂä¾Æ¤
ÀèÂå¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÆ»¶ñ¤Ç¡¢ ÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¯Å·Á³¤Î¡ÖÌ¾¸Å²°°ìÃú¾Æ¤¡×¤¬¼«Ëý¤Î¤ªÅ¹¡£³°Â¦¤Ï¥Ñ¥ê¥Ã¤È»Å¾å¤¬¤ê¡¢´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Î¼«¼ÒÀ½¤Ä¤Öñ²¤È¤ÎÁêÀ¤ÏÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¤·¤Ã¤Ý¤ÎÀè¤Þ¤Ç¤®¤Ã¤·¤ê¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿ñ²¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡Ö¼«²ÈÀ½¤Ä¤Ö¤¢¤ó¡×¤ÈÎä¤á¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤ÈÉ¾È½¤Ç¡¢¤ß¤ä¤²¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿Í¤âÂ¿¤¤¡Ö¥«¥¹¥¿¡¼¥É¡×¤Ï¤¼¤Ò¡ª
¢£ÂäÊ¡Ãã°Ã È¬ÂåÌÜß·²°¡Ê¤¿¤¤¤Õ¤¯¤µ¤¢¤ó ¤Ï¤Á¤À¤¤¤á¤µ¤ï¤ä¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èÂç¿Ü2-18-2
TEL¡§052-223-8308
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡Á18»þ¡ÊÇä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
ÄêµÙÆü¡§¿åÍË
¢¡¥ì¥â¥Í¡¼¥ÉÀìÌçÅ¹ LEMOTTO Âç¿ÜÅ¹¡¿¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥Ñ¥Ã¥¯¤Ëµ¤Ê¬¤â¾å¤¬¤ë¡ª
10¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂ·¤¨¤ë¥ì¥â¥Í¡¼¥ÉÀìÌçÅ¹¡£¸ü¤á¤ËÈé¤òÇí¤¤¤¿À¸¥ì¥â¥ó¤ò¥³¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥¹À½Ë¡¤Ç²Ì½Á¤Ë¤·¤¿¡¢É÷Ì£Ë¤«¤Ê¼«²ÈÀ½¤Î¥ì¥â¥Í¡¼¥É¥·¥í¥Ã¥×¤¬Ì£¤Î·è¤á¼ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ì¥â¥Í¡¼¥É¡×¤Ï¤Û¤É¤è¤¤´Å¤ß¤È¥ì¥â¥ó¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤Ç¡¢¥´¥¯¥´¥¯°û¤á¤ëÄêÈÖ¤ÎÌ£¡£
¢£¥ì¥â¥Í¡¼¥ÉÀìÌçÅ¹ LEMOTTO Âç¿ÜÅ¹¡Ê¤ì¤â¤Í¡¼¤É¤»¤ó¤â¤ó¤Æ¤ó ¤ì¤â¤Ã¤È ¤ª¤ª¤¹¤Æ¤ó¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èÂç¿Ü3-30-40 Ëü¾¾»û¥Ó¥ë1F
TEL¡§090-9895-3040
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡Á18»þ
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
¢¡pause pause¡¿¥×¥ê¥ó¤ò¥¢¥¤¥¹¤Ë¡ª ¸«¤¿ÌÜ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¿·´¶³Ð¥¹¥¤¡¼¥Ä
2024Ç¯¥ª¡¼¥×¥ó¤Î¥Ð¥¹¥¯¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤È¥×¥ê¥ó¤ÎÀìÌçÅ¹¡£¾ï»þ¿ô¼ïÎàÂ·¤¦¥Ð¥¹¥¯¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¥×¥ê¥ó¤¬´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡£2³¬¤Ë¤Ï¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·´¶³Ð¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¡Ö¥×¥ê¥ó¥¢¥¤¥¹¡×¤Ï¿©¤ÙÊâ¤¸ÂÄê¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡£¥×¥ê¥ó¤Î´Å¤ß¤È¥·¥ã¥ê¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¢£pause pause¡Ê¤Ý¡¼¤º ¤Ý¡¼¤º¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èÂç¿Ü3-33-30
TEL¡§¤Ê¤·
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡Á17»þ¡Ê16»þ30Ê¬LO¡Ë¡¢ÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü¤Ï11¡Á18»þ¡Ê17»þ30Ê¬LO¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
¢¡Âç¿Ü¤Ä¤Ü¾Æ¤¤¤â »áÅÄ²°¡¿Ôä¤ÎÃæ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤¿ÏÃÂê¤Î¤Ä¤Ü¾Æ¤¤¤â
¤Ä¤Ü¾Æ¤¤¤â¤ÎÀìÌçÅ¹¡£¾Æ¤¤¤â¤Î¥È¥í¥È¥í¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Æü¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ëÉÊ¼ï¤Î°ò¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ìS¡¦M¡¦L¥µ¥¤¥º¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹È¤Ï¤ë¤«¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ÏÃæ¤Ï¥È¥í¥È¥í¡¢Èé¤Ï¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Î°ìÈÖ¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£Âç¿Ü¤Ä¤Ü¾Æ¤¤¤â »áÅÄ²°¡Ê¤ª¤ª¤¹¤Ä¤Ü¤ä¤¤¤¤â ¤¦¤¸¤¿¤ä¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èÂç¿Ü2-16-20
TEL¡§052-385-6262
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡Á18»þ
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
Ì¾Å¹¥°¥ë¥á5Å¹
¢¡¥ª¥Ã¥½¥Ö¥é¥¸¥ë¡¿¡Ö·Ü¤Î´Ý¾Æ¤¡×¤¬Ì¾ÊªËÜ¾ì¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÌ£¤ò´®Ç½¡ª
Âç¿Ü¤Ç¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂç½°¿©Æ²¡£Ì¾Êª¤Î¡Ö·Ü¤Î´Ý¾Æ¤¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¥Ö¥é¥¸¥ëÎÁÍý¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥×¥ó¥¨¥¢¡¼¤Ê¶õ´Ö¤Ç¿©»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤â¤¢¤ê¡£
ÈëÅÁ¤Î¥¿¥ì¤Ë°ìÈÕÉÕ¤±¹þ¤ó¤À´Ý·Ü¤¬¹á¤Ð¤·¤¯¤Æ¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÌ¾Êª¤Î¡Ö·Ü¤Î´Ý¾Æ¤¡×¤Ï´Ý·Ü¥¿¥¤¥×¤È¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¥«¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¸æ¹¬Äâ¡¿Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÂçÀµ»þÂå¤«¤éÂ³¤¯Ï·ÊÞÍÎ¿©Å¹
ÂçÀµ12Ç¯¡Ê1923¡Ë¤ÎÁÏ¶È¤«¤é°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÍÎ¿©Å¹¡£¡Ö¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡×1150±ß¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀÎ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¼ê´Ö¤Ò¤Þ¤«¤±¤Æºî¤é¤ì¤ë²û¤«¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÎÍÎ¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ÀÌ£¤Î¤¢¤ë¥½¡¼¥¹¤È¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÆù¤¬ÀäÉÊ¤Î¡Ö¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¡×¡£1¥«·î¤«¤±¤Æ¼Ñ¹þ¤ó¤Çºî¤ë¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¤Ë´¶Æ°¡ª
¢¡³Ñ²°¡¿°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ76Ç¯¡ª ¶Ë¾å¤Î¾ÆÄ»¤òÌ£¤ï¤ª¤¦
Ì¾¸Å²°¤Ç¾ÆÄ»¤È¤¤¤¨¤Ð¤½¤ÎÌ¾¤¬¤¢¤¬¤ëÅ¹¡£Á¯ÅÙÈ´·²¤Î·ÜÆù¤ò¡¢°¦ÃÎ¤Î¤¿¤Þ¤ê¾ßÌý¤ò»È¤Ã¤¿¥¿¥ì¤Ë¿»¤·¤Æ¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Î¡¢¿´Â¡¡¢¥Í¥®¥Þ¤Ê¤É³Æ150±ß¤È¤¤¤¦¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡ª
¡Ö¼ê±©Àè¡×¤Ï¥×¥ê¥Ã¤È¥Ï¥ê¤¬¤¢¤ê¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¼«Ëý¡£70Ç¯Â³¤¯Ï·ÊÞ¼«Ëý¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£³Ñ²°¡Ê¤«¤É¤ä¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èÂç¿Ü2-32-15
TEL¡§052-221-9774
±Ä¶È»þ´Ö¡§16»þ30Ê¬¡Á21»þ¡ÊÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü¤Ï16»þ¡Á¡Ë
ÄêµÙÆü¡§·îÍË
¢¡SOLO PIZZA Napoletana Da Piccolo Âç¿ÜËÜÅ¹¡¿ËÜÊª¤ÎÂç½°Åª¤Ê¥Ê¥Ý¥ê¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤ò´®Ç½¤·¤è¤¦
¥Ê¥Ý¥ê¡¦¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¿¦¿Í2010Ç¯ÅÙÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢ËÒÅç¾¼À®»á¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÅ¹¡£¡ÖºàÎÁ¡¦Ì£¡¦Ê·°Ïµ¤¡¦¾ðÇ®¡×¤¹¤Ù¤Æ¤¬ËÜÊª¤Î¥Ê¥Ý¥ê¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¡ª ËÜ¾ì¤ÎÌ£¤ò¥»¥ë¥Õ¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç´®Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿¥¨¥¯¥¹¥È¥é¡×¤Ï¿åµí¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¡£Ä¾·ÂÌó27Ñ¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤âËþÅÀ¤Ç¤¹¡£
¢£SOLO PIZZA Napoletana Da Piccolo Âç¿ÜËÜÅ¹¡Ê¤½¤í ¤Ô¤Ã¤Ä¤¡ ¤Ê¤Ý¤ì¤¿¡¼¤Ê ¤À ¤Ô¤Ã¤³¤í ¤ª¤ª¤¹¤Û¤ó¤Æ¤ó¡Ë
½»½ê¡§ °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èÂç¿Ü3-36-44
TEL¡§ 052-251-0655
±Ä¶È»þ´Ö¡§ 11»þ¡Á21»þ30Ê¬(21»þ15Ê¬LO)
ÄêµÙÆü¡§ ÌµµÙ
¢¡ÂæÏÑ¤Î¾Æ¤Êñ»Ò ÊñÊñÄâ¡¿ËÜ¾ì¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤
ÅÀ¿´¤ÎËÜ¾ì¡¦ÂæÏÑ¤Ç½¤¶È¤òÀÑ¤ó¤ÀÅ¹¼ç¤¬±Ä¤à¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤ÎÅ¹¡£Êñ»Ò¤ÏÅ´ÈÄ¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤Æ¤«¤é¾¯¤·¾ø¤·¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤ÆÄ´Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À¤Ë¤ÏÈé¤ÎÃæ¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ê¤É¤ÎÌîºÚ¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ê¡¢¹á¿ÉÎÁ¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤ÎºÚÊñ¤¬¿Íµ¤¡ª
¡ÖÆùÊñ¡×¤Ï¤Ä¤Ê¤®¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»°²Ï»º¤ÎÆÚÆù¤Î¤¦¤ÞÌ£¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
