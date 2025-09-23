スクートは、東南アジア路線などを対象としたセールを、9月24日午前11時から24日まで開催している。

設定路線と最低片道運賃は、以下の通り。運賃は左側がエコノミークラス、右側はスクートPlus。燃油サーチャージ・諸税込み。搭乗期間は9月25日から2026年3月16日まで、路線により対象外期間も設定されている。

スクートは、2012年に運航を開始した、シンガポール航空グループの格安航空会社（LCC）。12月には沖縄/那覇、2026年3月には東京/羽田に乗り入れる。

・東京/成田発着

シンガポール（17,000円／35,900円）、クアラルンプール（19,500円／41,000円）、スラバヤ（20,000円／51,000円）、ジャカルタ・ペナン・イポー・ランカウイ・クチン（20,000円）、デンパサール（21,000円／44,000円）、チェンマイ（26,000円）、チェンライ（27,000円）、パース（28,000円／66,500円）、デンパサール（30,000円／69,500円）、シドニー（31,000円／69,500円）、サムイ（32,000円）

・大阪/関西発着

シンガポール（16,500円／36,900円）、クアラルンプール（19,500円／41,500円）、ジャカルタ（20,000円）、スラバヤ（20,500円／51,500円）、ペナン・イポー・ランカウイ・クチン（20,500円）、デンパサール（21,500円／44,500円）、チェンマイ・チェンライ（26,000円）、パース（28,500円／67,500円）、サムイ（31,000円）、メルボルン（34,000円／71,500円）、シドニー（35,000円／71,500円）