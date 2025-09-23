「野球に対する姿勢が素晴らしい」阪神30歳内野手の稀有さを宮本慎也氏も絶賛 天敵ケイから価値ある一発
大山は苦手のケイから価値ある一発を放った（C）産経新聞社
9月23日のDeNA戦（横浜）に「5番・一塁」で先発出場した阪神・大山悠輔がチーム天敵のアンソニー・ケイから価値ある一発を放った。
【動画】天敵ケイから価値ある一発！大山の豪快アーチシーン
1点ビハインドの6回先頭の打席。追い込まれてから、ケイの内角のカットボールを一閃。同点となる12号ソロを放った。
低い弾道で飛び出した打球は虎ファンが待つ左翼スタンドに飛び込み、大歓声が沸き起こった。
今季は試合前まで7試合で防御率0.57と完ぺきに封じ込められていた天敵、CSでも再び対戦する可能性のある左腕に対し、価値ある一発、大山も節目の150本塁打まであと1と迫った。
23年に続き、優勝に輝いた今季はクリーンアップの5番を務めた。本塁打、打点の二冠を走る佐藤輝明の後ろの打順をしっかり固め、リーグトップの「67」四球を選ぶなど、特に夏場以降にポイントゲッターとして力強い姿を示した。
そんな大山の数字だけではない価値を力説したのは、23日の試合の中継解説（NKK−BS）を務めたヤクルトOBの宮本慎也氏だった。
なかなかケイ攻略に各打者が手を焼く中、打席で粘り強く打てる球を待ち、豪快にアーチをかけた。宮本氏も「いや素晴らしい、内容のある打席でした」としながら、今季の大山の活躍を振り返った。
今季の打線ではキャリアハイの23本塁打をマークした森下翔太やすでに39本塁打をマークしている佐藤輝の打撃に注目が集まる中、この2人が思い切ってできたのも大山の存在が大きかったと指摘。
大山に関しては宮本氏も「野球に対する考え方、姿勢が素晴らしい」とコメント。たとえ、凡打しても全力疾走を欠かさない姿勢や「調子がいいときも悪いときも表情が変わらない」と、どっしりと構えていることがチームに安定感をもたらしたとした。ダイヤモンドを1周して、ベンチに戻った際はやわらかい笑顔でナインとハイタッチを繰り返した背番号3。
ポストシーズン含め、今後の活躍も期待したいところだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]