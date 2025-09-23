５７歳の人気タレントが親子そろっての２ショットを披露。娘に負けない強烈なオーラでファンを引き付けている。

２３日に親子でのツーショットをインスタグラムで披露したのは、米サンディエゴで暮らす武田久美子。娘は医師になる夢を持ち、メディカルスクールへの進学を明かしている。

武田は「やっと手に入ったＣｈｒｏｍｅ Ｈｅａｒｔｓのネックレス もの凄（すご）く数が少ないらしく、日本でも探しまくっていたモノでした。今回は私がプレゼントしました。私のお下がりのカルティエよりもシルバーのペンダントの方が娘は今は好きみたいです」とつづり、娘との２ショットを投稿。胸元を開けた大胆なショットを披露した。

この投稿にファンからは「愛する娘さんと二人、美しいお二人の素敵なショットにノックアウトされちゃいます」「美人さん＆ゴージャスなお母さん＆娘さん」「ふたりのオーラが凄いです」などのコメントが寄せられている。

武田は１９９９年に米国人男性と結婚し、２００２年１２月に長女を出産。１６年に離婚したが、現在もサンディエゴを生活拠点としている。