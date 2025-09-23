アメリカ・ニューヨークで、パレスチナ問題の解決に向けた国際会議が開かれ、パレスチナの国家承認をフランスが宣言しましたが、アメリカや日本などは見送りました。フランスなどがパレスチナ国家を承認すると、何が変わるのでしょうか。フランス・パリ支局の佐藤篤志記者（NNNパリ）に聞きます。

そもそも国家の承認は対等の国家と認定することなので、例えば外交関係を持つことができます。実際、フランスは条件が揃えば、パレスチナに大使館を置くとしています。

ただ現在、パレスチナでは通貨も経済も出入管も全てイスラエルがやっていて、パレスチナが“国家”を運営する条件は整っていません。なので、具体的に何かすぐ変わるということではありません。

――では、なぜいま、承認に踏み切ったのでしょうか？

今年に入ってガザ地区の人道状況は悪化し続けています。食料の不足がひどくなり、人口100万人を抱えるガザ市の総攻撃まで始まる中で、フランスなどは大きな切り札を切った形です。

象徴的な行動ではありますが、イスラエルやアメリカにとっては大きな圧力になります。

――日本が見送るなど、西側諸国の対応は分かれていますが。

各国の事情がにじんでいます。日本が今回見送ったのは、アメリカからの要請もあったからとみられます。

また、ドイツは第二次世界大戦の際にユダヤ人を迫害したホロコーストの歴史から、ユダヤ人国家であるイスラエルには特別な配慮があり、やはり見送ったとみられます。

今後は足並みの乱れやアメリカなどの抵抗を乗り越えて、一刻も早い停戦の実現など実効性のあるステップに移行できるかが焦点です。