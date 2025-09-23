【7位〜12位】9月24日(水)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】牡羊座 総合運：★★★☆☆

ひとりで考えていると、どんどん迷いが大きくなることも、友だちと話しているとスッキリと気持ちがまとまる運気。少しでも考え込みそうになったら、仲の良い人に連絡してみて。話すときは、いきなり本題に入るのがポイントです。



恋愛運

心が揺れそうな恋愛運。「この人もいいかも」と、本命以外のだれかに目が向くかもしれません。ただ、その人には近づかないのが得策。友だちとして仲良くなるのなら、あなたの恋がさらに幸せになるためのアドバイスをもらえそうです。



金運

お金に関して、スピーディーにぬかりない判断ができる運気です。なにかを購入するときも、運用や貯蓄の方法などでも｢これがベスト｣と、感じたら信じてOK。また、お金に関する相談は、男性よりも女性にすると多くのヒントをもらえそう。



ラッキーアイテム：アイウエア



【8位】蟹座 総合運：★★★☆☆

今日は直感がとても鋭くなる運気。特に理由はなくても「こうなりそうだな」と感じたら、それを信じて。そして、そうなる前提で行動してください。よくない出来事を食い止めたり、うれしい出来事を引き寄せたりできそうです。



恋愛運

ふたりのことでも、どちらか一方の個人的なことでもかまいません。未来の計画や希望、目標などについて話してみて。その話題が、関係を大きく進展させる可能性アリ。また、出会いはホッとできる雰囲気の場所で舞い込んできそうです。



金運

現状を嘆いてジメジメしているよりも、｢もしもお金があったら、こんなことをする！｣と、ワクワクしていたほうがいい日。そのイメージを広げることで、お金とのつながりがグッと強くなる運気です！親しい人と夢を語り合うのも〇。



ラッキーアイテム：はがき



ラッキーカラー：オフホワイト

【9位】射手座 総合運：★★☆☆☆

「より深い知識を得よう」というまじめな気持ちが、うれしい出来事への入り口となる日です。自分よりも詳しい人に教えてもらったり、だれかの勉強方法を真似したりと「人から学ぶ」という姿勢も忘れないようにすると、さらに充実。



恋愛運

今日は、はっきりと恋が前進するのを実感するわけではないかもしれません。しかし「連絡を取りあうことができる」「ひとりだからこそ自由な時間がある」と、現状を前向きに受け止めると〇。すると、恋の追い風が吹く運気です。



金運

勢いで買い物をすると、後から反省することになりそうな金運です。ただし、似たようなものや同じ機能の商品をあれこれ比べてみると、鋭いポイントに気づいていい判断ができそう。ウインドーショッピングに留めるのがポイント。



ラッキーアイテム：アロマオイル



ラッキーカラー：パープル

【10位】蠍座 総合運：★★☆☆☆

食べるものにも特にこだわらず、なにがあっても「まぁ、いいか」と受け流す、そうすることで平和に過ごせる運気の日です。「あまりよくないな」と、不安や焦りを覚えたことにも、自然と問題なく感じるようになるでしょう。



恋愛運

「なぜ好きだったんだろう？」と、ふと冷静になってしまうかもしれない日。ただ、時間が経つと、ごく自然に再び愛情が湧いてきそうです。ひとりで過ごしたり、連絡を減らしたりと、少し距離を置けば穏やかな気持ちで向き合えるでしょう。



金運

使うべきかどうか迷ったままお金を出してしまうと、｢あれでよかったのかな？｣とモヤモヤが続きそうな日。｢迷ったら使わない｣と決めておくといいでしょう。反対に、ひと目ボレしたものは自信を持って買うといい日です。



ラッキーアイテム：デオドラント



ラッキーカラー：ライラック

【11位】魚座 総合運：★★☆☆☆

ちょっとした食い違いから「許せない」と思うほど怒りが湧いてしまう、そんなことがあるかもしれない日です。意識的に人との距離を空けておくといいでしょう。ひとりの時間が長いほど、人との関わりも平和になります。



恋愛運

恋人との関わり方や出会いに対する行動など、自分のなかで「このままでいいのだろうか？」という疑問が生まれるかもしれません。結論を急ぐのはNG。変化や成長のためのヒントなのだと受け止め、自分にできることを考えてみて。



金運

自分よりも経験豊富な人から、お金に関するアドバイスをもらえそうな運気の日です。もしかしたら反感を覚える場面もあるかも。ただ、そこで話を終わらせず、最後まで聞いてみてください。最後には聞いてよかったと思えるでしょう。



ラッキーアイテム：パソコン



ラッキーカラー：ワインレッド