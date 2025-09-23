２３日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１８５．０２ポイント（０．７０％）安の２６１５９．１２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が８０．３９ポイント（０．８６％）安の９２９０．３４ポイントと続落した。売買代金は２９４５億６０８０万香港ドル（約５兆５９９６億円）となっている（２２日は２９０５億３７１０万香港ドル）。

投資家心理がやや悪化する流れ。米長期金利の上昇基調や、中国の緩和期待後退が引き続き重しとなっている。大型台風による経済活動の混乱も不安視。猛烈な勢力の台風１８号（ラガサ）の接近を受け、広東省深セン市は２３日午後から順次、「五停」（授業停止、工事停止、生産停止、運行停止、営業停止）措置を実施する方針だ。また、マカオのカジノ管理部門、博彩監察協調局（ＤＩＣＪ）はこのほど、台風警報「シグナル８」が発令された時点で、域内の全てのカジノを閉鎖することを決定。シティグループは最新リポートで、カジノ施設の一時閉鎖による影響を織り込み、マカオの９月カジノ売上高の予想値を１９５億パタカから１８５億パタカ（約３４２０億円）に下方修正した。香港国際空港では欠航が相次ぎ、香港証券取引所では紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）傘下で海外金鉱山事業を手がける紫金黄金国際（２２５９／ＨＫ）の新規株式公開（ＩＰＯ）が遅れる可能性も指摘されている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、中国インターネット検索最大手の百度集団（９８８８／ＨＫ）が５．４％安、医薬品メーカーの石薬集団（１０９３／ＨＫ）が４．７％安、バイオ製薬・中医薬メーカーの中国生物製薬（１１７７／ＨＫ）が４．５％安と下げが目立った。

セクター別では、ＥＶ（電気自動車）関連が安い。蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が５．９％、比亜迪（ＢＹＤ：１２１１／ＨＫ）が３．１％、理想汽車（２０１５／ＨＫ）が２．４％ずつ下落した。そのほか、スマートドライブの関連銘柄も売られ、速騰聚創科技（２４９８／ＨＫ）が３．６％安、知行汽車科技（蘇州）（１２７４／ＨＫ）が２．１％安で取引を終えている。ＥＶやネット関連などテック銘柄の下げが響き、ハンセン科技（テック）指数は１．５％安と他の主要指数をアンダーパフォームしている。

エアラインやツアー・チケット販売、カジノなどレジャー関連の銘柄群もさえない。中国南方航空（１０５５／ＨＫ）が３．９％安、中国東方航空（６７０／ＨＫ）が１．６％安、香港中旅国際投資（３０８／ＨＫ）が４．７％安、同程旅行ＨＤ（７８０／ＨＫ）が２．４％安、新濠国際発展（２００／ＨＫ）が４．０％安、美高梅中国ＨＤ（２２８２／ＨＫ）が２．６％安と値を下げた。

半面、中国の銀行セクターは強含み。交通銀行（３３２８／ＨＫ）が０．９％、中国工商銀行（１３９８／ＨＫ）と中国建設銀行（９３９／ＨＫ）がそろって０．７％、招商銀行（３９６８／ＨＫ）が０．６％ずつ上昇した。

本土マーケットは反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．１８％安の３８２１．８３ポイントで取引を終了した。ハイテクが安い。医薬、不動産、運輸、素材、消費関連、自動車、インフラ関連、証券なども売られた。半面、銀行は高い。公益、エネルギーも買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）