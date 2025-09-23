介助犬や聴導犬を知ってほしい！塩尻市で「動物愛護フェスティバル」【長野】
9月26日までは「動物愛護週間」。
塩尻市では23日、「動物愛護フェスティバル」が開かれ、介助犬の活動などが紹介されました。
スリッパや靴下を脱がしたり、床に落ちたものを何度も拾ってくれる犬。
体に障がいがある人をサポートする「介助犬」の訓練を受けた「よし君」です。
「動物愛護フェスティバル」は、動物の正しい飼い方や動物愛護への理解を深めてもらおうと、毎年行われています。介助犬や聴導犬の仕事を紹介するデモンストレーションのほか、犬とのふれあいなどが行われました。
「トイプードルを買っています。癒やしです、家族の一員。長生きしてほしいよね。」
こちらは、耳の不自由な人を手助けする「聴導犬」の仕事を紹介するデモンストレーションです。
飼い主がスマートフォンでアラームをセットすると…。
アラーム音「リリリリリ」
音に気が付くと、飼い主の体に覆いかぶさって知らせてくれます。
耳が聞こえない人は緊張感を持ったまま眠る人が多く、聴導犬と暮らすことで熟睡することができるということです。
ただ、日本聴導犬協会によりますと現在、長野県内で実際に活動している「介助犬」や「聴導犬」はいないということで、協会では、より広く存在を知ってほしいと話しています。