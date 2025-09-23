9月26日までは「動物愛護週間」。



塩尻市では23日、「動物愛護フェスティバル」が開かれ、介助犬の活動などが紹介されました。



スリッパや靴下を脱がしたり、床に落ちたものを何度も拾ってくれる犬。

体に障がいがある人をサポートする「介助犬」の訓練を受けた「よし君」です。



「動物愛護フェスティバル」は、動物の正しい飼い方や動物愛護への理解を深めてもらおうと、毎年行われています。介助犬や聴導犬の仕事を紹介するデモンストレーションのほか、犬とのふれあいなどが行われました。





訪れた親子は「トイプードルを買っています。癒やしです、家族の一員。長生きしてほしいよね。」こちらは、耳の不自由な人を手助けする「聴導犬」の仕事を紹介するデモンストレーションです。飼い主がスマートフォンでアラームをセットすると…。アラーム音「リリリリリ」音に気が付くと、飼い主の体に覆いかぶさって知らせてくれます。耳が聞こえない人は緊張感を持ったまま眠る人が多く、聴導犬と暮らすことで熟睡することができるということです。ただ、日本聴導犬協会によりますと現在、長野県内で実際に活動している「介助犬」や「聴導犬」はいないということで、協会では、より広く存在を知ってほしいと話しています。