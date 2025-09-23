『世界陸上』織田裕二“後継者問題” 武井壮が“実名”挙げ提言「それ以上なくね？？」 選出理由にも言及
陸上・十種競技の元日本王者としてバラエティーなど多方面で活躍中のタレント・武井壮が、23日までに自身のXを更新。東京2025世界陸上スペシャルアンバサダーを務めた俳優の織田裕二の“後継者”について、提言した。
【写真】武井が挙げた“後継者”と握手をする織田裕二
織田は、20日放送のTBS系『情報7daysニュースキャスター』（毎週土曜 後10：00）に生出演し、世界陸上スペシャルアンバサダーについて、「もう、僕はやらないですよ。本当に卒業します」と、今回大会をもって“卒業”を宣言。「僕はテレビで応援しますから」と強調していた。
武井は、この報道を受けた俳優・和田正人の「僕なりに #世界陸上 MC後任論争に終止符を打ちたいと思います」「山田裕貴で。好感度、知名度、熱さ、申し分ないです」という私見をつづったポストを引用し、「オレなりの答えも 室伏広治でお願いします」と自身の考えを告白。続けて「それ以上なくね？？」とつづった。
この投稿に、和田も反応「あえて陸上関係者以外で選んでたので、その選択肢は浮かびませんでしたw見てみたいですねー！！」とコメントすると、武井も「芸能人で織田さん以上はたぶん生まれないと思うのよ なら、やはり陸上界の王がやるべきではないかと」と、その理由をつづった。
