◇プロ野球パ・リーグ オリックス 1-0 ソフトバンク(23日、みずほPayPayドーム)

ソフトバンクはこの日も1点差の攻防を落とし、本拠地でのオリックス4連戦を全敗としました。なお、同日に2位日本ハムが敗れたため、優勝マジックは「5」となりました。

このカードでは好機を生かせず、決定打を欠いていたソフトバンク打線。この日も初回の先頭・谷川原健太選手が2塁打で出塁するとゴロの間に3塁へ進むも、得点につなげられません。さらに2回にも、先頭・栗原陵矢選手が3塁打で出塁。続く山川穂高選手も四球とチャンスを拡大するも、ホームを踏むことはできませんでした。

そんな中、3回には先発・松本晴投手が1アウトから2つの四球を許すなどで2アウト1、2塁のピンチ。ここで太田椋選手のタイムリーを浴び、先制点を献上しました。

その後もソフトバンク打線は、オリックス打線を上回る6安打を放つも決定打が出ず。9残塁で無得点と2試合連続の完封負けを喫しました。

同日のデーゲームを戦った2位日本ハムは、前日のロッテ戦での完封負けに続き、この日も4位楽天に完封負け。この結果、ソフトバンクの優勝マジックも1つ減り「M5」となりました。