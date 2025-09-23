韓国発の練り香水！DAILY COMMA『ソリッドパフューム』新発売

韓国の人気香水ブランド「DAILY COMMA」から、新しい形の香り『ソリッドパフューム』が2025年9月29日（月）より全国のドラッグストアやバラエティショップで発売されます。天然植物由来のエッセンシャルオイルを配合し、軽やかでベタつかず、体温でふんわりと広がる香りが魅力的。香水ビギナーから愛用者まで、性別や年齢を問わず使いやすいデザインもポイントです♪

韓国発の新しい香り体験『ソリッドパフューム』

DAILY COMMAの『ソリッドパフューム』は、オイルベースで肌に優しく、上品で柔らかな香りがふわりと広がる練り香水です。

ローズやムスク、ウッディな香りなど、4つの香りからお好みの香りを選べます。これ一本で、日常のどんなシーンにも寄り添ってくれるアイテム。

持ち運びしやすいサイズ感で、ポーチに忍ばせてふとした瞬間に香りを楽しめるので、外出先でも手軽にリフレッシュできます。

ディズニープリンセスと香りの物語♡日本香堂から新作インセンス登場

ミニサイズでお試しにも最適！4つの香り

ソリッドパフューム Dear Rosie

ソリッドパフューム Velvet Wood

ソリッドパフューム Vanilla Jazz

ソリッドパフューム Musk Dawn

『ソリッドパフューム』は、毎日の生活に寄り添うシンプルで上質な香りが特徴です。

ラインナップは、フローラルな「Dear Rosie」、ウッディな「Velvet Wood」、甘く優雅な「Vanilla Jazz」、温かな秋の香りの「Musk Dawn」の4種類。

どれも使いやすく、気軽に香りを楽しみたい方やギフトにもぴったりなサイズ。日本未発売の商品も取り扱っており、シンプルなデザインで誰でも手に取りやすいです♪

韓国で注目の香水ブランドが日本に上陸！

「DAILY COMMA」は韓国発の香水ブランドで、世界中で注目を集めています。

今回日本市場に登場する『ソリッドパフューム』は、香水市場が拡大する中で、手軽に香りを楽しみたいというニーズに応える新しいアイテムです。

肌にやさしく、香りが長続きするので、どんなシーンにも使いやすいと評判。これを機に、韓国の香水の魅力を感じてみてください。

新しい香り体験を、あなたの日常に



DAILY COMMAの『ソリッドパフューム』は、上品で優しい香りが体温でふんわりと広がり、毎日使いたくなるアイテムです。

4つの香りからお気に入りを見つけて、日常に寄り添う香りを楽しんでみてください。手軽に持ち運べるサイズ感も魅力的で、ギフトにもぴったり。

全国のドラッグストア、バラエティショップで9月29日より発売開始！新しい香りの体験をお楽しみに♪