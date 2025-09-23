好き・行ってみたい「宮城県の紅葉スポット」ランキング！ 2位「蔵王」、2票差の1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は2025年9月9日、全国20〜60代の男女224人を対象に、「紅葉スポット（北海道・東北）」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「好き・行ってみたい宮城県の紅葉スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「蔵王エコーラインをドライブしながら紅葉を楽しめたり、ロープウェイからも美しい景色が見られるので行きたいと思いました」（40代女性／兵庫県）、「ロープウェイからの景色を楽しみ、ハイキングコースからの景色や、ドッコ沼と紅葉の景色も楽しみたいから」（20代女性／東京都）、「蔵王はよくいくが、本当に綺麗だから」（20代女性／山形県）といった声が集まりました。
回答者からは「V字に深く切り込んだ大峡谷を、赤や黄色に染まったカエデやブナが埋め尽くす景色は、他では見られないダイナミックな美しさだから」（60代男性／埼玉県）、「東北屈指の紅葉名所。100mを超える断崖絶壁と、ナナカマド・モミジ・ブナなどが織りなす紅葉のコントラストは圧巻」（50代男性／神奈川県）、「レストハウス近くの展望台から眺める景色は圧巻」（40代男性／埼玉県）、「見晴らし台からの眺めは、紅葉の赤や黄色に松の緑と奇岩が加わり、まさに絶景スポットだと思います」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
