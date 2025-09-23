「GU」×『パワーパフ ガールズ』コレクション登場へ！ “ケミカルX”のワンポイント付きパーカーなど展開
「GU」は、10月6日（月）からアメリカの人気アニメシリーズ『パワーパフ ガールズ』のコレクションを、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。
【写真】パジャマ＆アイマスクのセットもかわいすぎる！ 『パワーパフ ガールズ』コレクション一覧
■キュートな3人をイメージ
今回登場するのは、キュートでパワフルなスーパーヒロイン、パワーパフ ガールズのブロッサム、バブルス、バターカップの3人娘をイメージしたアイテムを展開するコレクション。
ラインナップは、キャラクター名に立体感のあるフロッキープリントを使用したスウェットや各キャラクターをモチーフにした色のサテンパジャマとフリル付きアイマスクのセットなどがそろう。
また、左袖に“ケミカルX”のワンポイント刺しゅうを施した「スウェットパーカ」のほか、パワーパフ ガールズを象徴するグラフィックデザインをあしらったハート型の「ミニハートバッグ」や90年代のスポーティ風に仕上げた「ソックス」も用意。
『パワーパフ ガールズ』の世界観を詰め込んだ、ファンにはたまらないコレクションとなっている。
