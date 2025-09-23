「英雄がまだ無得点」「不満の声が上がった」スコットランドで85発の日本人FW、イングランド２部で６戦不発に現地驚き「スタートは期待外れ」
今夏にリーグ・アンのレンヌからイングランド２部のバーミンガムに加入した古橋亨梧は、開幕６試合でまさかの無得点。リーグカップの１ゴールに留まっていた。
スコットランドの名門セルティックでは３年半で85ゴールを挙げていた日本代表FWへの期待は小さくなかっただけに、この結果に失望しているファンもいるようだ。
かつてプレーしたスコットランドの『THE SCOTTISH Sun』は９月21日、「セルティックの英雄は、今夏レンヌから移籍して以来、今シーズンのチャンピオンシップ６試合でまだ得点を挙げていない」と報じている。
「土曜日のスウォンジー戦（１−０）で、同ストライカーが、リードする絶好のチャンスを逃したことから、不満の声が上がった。バーミンガムは彼をセント・アンドリュースに移籍させるために約1000万ポンド（約20億円）を費やしたが、バーミンガムでのスタートは期待外れなものになった」
それでも、クリス・デイビス監督は「彼は必ず得点する。私は疑っていない。スタッツを見れば、彼がどれだけのゴールを決めているかが分かる。彼はゴールの決め方を知っている」と擁護した。
指揮官も期待するその決定力を発揮できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】彼がいないとここまで違うのか。完敗の日本代表は「生命線」の不在が大きく影響した【担当記者コラム】
スコットランドの名門セルティックでは３年半で85ゴールを挙げていた日本代表FWへの期待は小さくなかっただけに、この結果に失望しているファンもいるようだ。
かつてプレーしたスコットランドの『THE SCOTTISH Sun』は９月21日、「セルティックの英雄は、今夏レンヌから移籍して以来、今シーズンのチャンピオンシップ６試合でまだ得点を挙げていない」と報じている。
それでも、クリス・デイビス監督は「彼は必ず得点する。私は疑っていない。スタッツを見れば、彼がどれだけのゴールを決めているかが分かる。彼はゴールの決め方を知っている」と擁護した。
指揮官も期待するその決定力を発揮できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】彼がいないとここまで違うのか。完敗の日本代表は「生命線」の不在が大きく影響した【担当記者コラム】