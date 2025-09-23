嵐の強風に抗う幼い翼竜のイメージ図/Rudolf Hima

（ＣＮＮ）ドイツ南部の有名な化石産地「ゾルンホーフェン石灰岩」で最近、古代の空飛ぶ爬虫（はちゅう）類「翼竜」の赤ちゃんとみられる化石２体が見つかった。分析の結果、２匹は激しい嵐で飛ばされ、ラグーン（礁湖）に落ちて死んだという仮説が浮かび上がった。

米自然史博物館の研究員、ラブ・スミス氏が英レスター大学の博士課程で研究を主導し、その結果が米生物学学術誌「カレント・バイオロジー」の最新号に発表された。

化石は１億５３００万〜１億４８００万年前の中生代ジュラ紀に生息した生後数日〜数週間の翼竜とみられ、「ラッキー」「ラッキー２」と名付けられた。翼を広げた幅は２０センチ足らずで、これまでに見つかった翼竜の化石としては最小クラス。小さい骨は壊れやすいため、化石としてうまく保存されないことが多い。翼竜の骨は軽く、中が空洞になっているからなおさらだ。

２体は一見無傷のようだったが、どちらも同じような外傷があった。ラッキーは左側、ラッキー２は右側の「上腕骨」が、それぞれ斜めに折れていた。これは、強い突風に翻弄（ほんろう）されたことを示唆する。

研究チームによれば、２匹はその後、ラグーンに落ちて波間におぼれた。死骸は底に沈み、すぐに嵐で巻き上げられた泥に埋もれたとみられる。皮肉にも、死をもたらした嵐のおかげで、保存状態の良い化石になったと考えられる。

「翼竜が保存される確率はもともと低いが、死の状況を物語る化石が見つかることはさらに珍しい」と、スミス氏は語る。

ゾルンホーフェン石灰岩では過去にも小さな翼竜の化石が数百体見つかったが、なぜか大きな翼竜はほとんど出ていない。今回の研究結果は、そのなぞを解明するヒントも示している。

古代の群島

スミス氏の説明によると、約１億５０００万年前の欧州は現在と全く違う姿だった。大陸は複雑に連なった小さな島々に分かれ、ドイツ南部は古代テチス海の片隅の群島だった。低木の林が点在する島々の一角に、ゾルンホーフェンのラグーンがあった。

ラグーンの堆積（たいせき）物からは、過去２４０年間に保存状態の良い小さな翼竜の化石が次々に産出されてきた。これに対し、大きく成長した翼竜の化石は頭蓋骨（ずがいこつ）、翼や脚などの破片しか見つかっていない。大きい動物のほうが化石として残りやすいことを考えればこれは異例だと、研究者らは指摘する。

スミス氏らのチームは、２体の化石を赤外線蛍光撮影という技術で調べた。

その結果、軟組織が保存された部分や、化石が残っていた石灰岩の状態、骨の空洞を囲む骨壁の厚さなど、肉眼では見えにくい詳細が明らかになった。特徴的な骨折の跡もみられた。

ゾルンホーフェン石灰岩では「ランフォリンクス・ムエンステリ」や「プテロダクティルス・アンティクウス」という種類の翼竜が見つかっているが、ラッキーたちは後者に属する。

ランフォリンクス・ムエンステリはカモメのような長い翼と、魚やイカを食べるのに適したあごを持つ。これに対して、プテロダクティルス・アンティクウスは海の環境に適応した形跡がなく、ラグーン付近の陸上に生息していたとみられる。ラグーンの中で幼体の化石が見つかるのはまれなケースだと、スミス氏は語る。

幸運な発見

チームはラッキーたちの化石を研究することで、古代の嵐が化石の分布にどう影響したかを推定した。

スミス氏によれば、ラグーンは浅く、普段は穏やかだったが、危険が潜んでいた。底の海水は酸素を含む層の下に、塩分濃度が非常に高い、無酸素状態の層があった。

嵐が襲来すると海水が攪拌（かくはん）され、底の層が表面に浮き上がって海中の生物が大量死した。同時に、翼竜の幼体のような動物がラグーンに引きずり込まれ、即座に堆積物に覆われた。

翼竜の幼体が多くの場合、完全な化石の形で見つかるのは、嵐の後で死骸を食べる生物がやって来る前に、底に埋もれたためと考えられる。

ラグーンに落ちたのは、成体と違って激しい風から逃れる力がなかったからだろう。

「研究者たちの間では長年、ゾルンホーフェンのラグーンに生息したのは小型の翼竜ばかりだったと考えられてきた」「しかし、その小さな翼竜の多くはもともとラグーンにすんでいたわけではなく、近くの島にいて運悪く嵐に巻き込まれた未熟な幼体だったようだ」と、スミス氏は説明する。

これに対して、成長した翼竜には嵐に耐える力があった。自然死を迎えた死骸はラグーンの水面を何日も、何週間も漂い、その断片がゆっくりと底に沈んだと思われる。

幼い翼竜も空を飛んだ

スミス氏らは今後、生まれたばかりの翼竜がどうして空を飛べたのかについて、さらに研究を進める構えだ。

翼竜が生まれてすぐに空を飛んだのかどうかはこれまでも議論されてきた。だが今回の研究では、ラッキーたちの外傷が、嵐の中を飛ぼうとした未熟な鳥のけがと似ていることが示唆された。

専門家らによれば、このけがは動物が岩に激突した時にも起きるが、ラグーンに断崖はなかった。

本研究に参加していない専門家からも、「非常に興味深い仮説」「古生物学者による最高レベルの探偵学だ」と、評価する声が上がっている。