俳優の阿部寛（61）が23日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に、8年ぶりに出演。7月に亡くなった父について語った。

阿部の父は、採石場などで使うタイヤの直径が3メートル以上ある世界最大級のダンプカーを作っていたという。「子どもの時はそれがすごくうれしくてね。それを作っているっていうことが、なんか自分の中でも誇りであって」と明かした。

そんな自慢の父が今年7月、98歳で亡くなったと明かした。そして「だけど本当に…おやじが98歳までね。97歳ぐらいまで、一緒に散歩に、うちに遊びに来ると行って。一日、大体1万歩くらい歩いてて」と語った。

そして「1時間半ぐらいでしたね。一緒に行って…。でも散歩がすごい好きだったのでね。夏場の暑い時でも『行く？』って言うと、『行く』ってすぐ返事が。おやじとの散歩の時間。近くのお墓とかの敷地に散歩しに行くんだけど、あれが、すごく自分にとってはいい時間で」と明かした。「でも、僕が40すぎてから、やっぱりおやじといろんな話するようになってね。昔の…まあ、戦争時代の人ですから。そういう時の経験とか、そういう話とかもいろいろして。そこから、なんかおやじとよくしゃべるようになったんですけど。それまでは、もう本当、過酷なエンジニアでしたから。家帰ってきても、何もしゃべらないおやじでしたね」とい振り返った。

父の最期には家族7〜8人集まり、「いろんな話しを…世間話から昔の話をしてる横で、いつの間にか息を…弱くなってきて。それで、みんなでみとることができてね。なんか、一番いい雰囲気の中で…家族の楽しい話とか、そういうのを聞きながらおやじは逝ったので。まあ、おやじは立派だなと思ってね。本当に誇りに思ってます」と語った。