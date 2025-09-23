落語家の林家たい平（60）が23日、ブログを更新。自宅マンションで火災が発生したタレントの林家ペー（83）とパー子（77）夫妻に会ってきたことを報告した。

夫妻のためにチャリティーイベントを計画していることを発表したたい平は「昨日ペー師匠、パー子姉さんに仕事の合間を縫ってお会いしてきました!元気に気丈に舞台を務めてました」と報告し、夫妻の近況をつづった。

また「まだまだ大変なことがたくさんありそうです 今回の火事で被害に遭われた方 計画も進んでおります」と明かした。

続けて「火災保険に入っていなかったと聞き、ますば火事でご迷惑をおかけした皆さまのためにも会が必要だと思っております よろしくお願いいたします!」と呼びかけた。

19日、東京都北区赤羽北にあるペー、パー子夫妻の自宅マンションで火災が発生。夫妻が飼っていた愛猫4匹は、火災に巻き込まれて死んだという。火災保険には入っていなかったことが明かされている。また、夫妻宅の直下の部屋に住む男性は「壁も全部抜けているし、畳から全部水浸し。これはもう住めない」と語っていた。