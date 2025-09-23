◆プロアマ交流戦 巨人３軍２―６日本製紙石巻（２３日・Ｇ球場）

右太もも裏の肉離れで離脱していた巨人の鈴木大和外野手が、復帰２戦目でマルチ安打を放ち回復ぶりを示した。

３軍プロアマ交流戦・日本製紙石巻戦に「１番・中堅」で先発出場。両チーム無得点の３回無死一塁から左前打で実戦復帰後初安打を放つと、３点を追う７回２死一塁から右前打でマルチ安打をマーク。「ピッチャーのボールも結構見えていましたし、自分のスイングもできた。足も問題なく、一塁まで全力で、自分のスピードを出せていたので安心した」と安堵（あんど）の表情を見せた。

４年目の今季は６月９日に支配下昇格を勝ち取り、同１３日に１軍昇格。代走で４試合に出場した。８月上旬に２軍戦の試合前練習で負傷し、故障班に合流。「（負傷後）最初の３週間は休むことが仕事だと思って休んだ。そこからできることをしっかりやっていこうと。予防のためにトレーニングもした」と地道なリハビリを積み重ね、１６日の３軍戦で約１か月半ぶりに実戦復帰。「１軍はクライマックスもある。呼ばれてもいいように結果にこだわりたい」と意気込んだ。