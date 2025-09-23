◆秋季兵庫県大会▽３回戦 報徳学園５―２明石商（２３日・明石トーカロ）

報徳学園が３回戦で明石商を破り、８強に進出した。

初回１死満塁で藤本碧空三塁手（２年）の中犠飛で先制すると、続く吉野寛太右翼手（１年）の左前適時打で追加点を挙げた。４回に１点を返されたが、５回１死一、三塁で岸本玲哉左翼手（２年）の中越え適時二塁打などで２点を追加した。

投げては先発した山田大雅（１年）が４回３安打１失点、２番手の沢田悠佑（２年）が４回２安打１失点。最終回はこの日３安打の中尾勇貴（２年）が３者凡退で締めた。

高校日本代表のコーチを務めた大角健二監督は、Ｕ―１８Ｗ杯のため８月末から沖縄入り。１４日の津名との初戦も宮崎翔コーチが代理で指揮を執り、チームを離れていた。ただ、「帰ってきたら、意識が本当に変わっていた。この大会に入るのが楽しみというか、何をしてくれるんだろうみたいな」。指揮官の期待通り、チームは滝川二、明石商と難敵を破り、次戦は今夏の甲子園８強の東洋大姫路に挑む。中尾は「春夏の決勝戦で負けている。ベンチに入っている２年生も多くて、悔しい思いは一番強い。絶対に次の試合で勝ちたい」と意気込んだ。