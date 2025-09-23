甘美な「ビーズキッス」と南国の定番「ピニャコラーダ」 ラムで味わう二つの魅力とは【THE カクテルバイブル500】
ラム【ビーズキッス（Bee Kiss）】
みつばちたちのスイートな一杯
ハチミツを使ったカクテルで、ネーミングも「みつばちのキス」とかわいらしい。ラムにハチミツを加えることでコクのある甘みになり、さらに生クリームでクリーミーな飲み口に仕上がっている。
レシピ
ホワイトラム：30ml
ハチミツ：15ml
生クリーム：15ml
ハチミツ：15ml
生クリーム：15ml
すべての材料と氷をシェーカーに入れ、シェーク、グラスに注いで完成。
ひとことメモ
名前はかわいらしいが、度数は高め。ハチミツのようにしっかりとシェークし、よく混ぜ合わせるのがポイント。
ラム【ピニャコラーダ（Pina Colada）】
パイナップルをたっぷり使用
1970年代にアメリカで流行し、いまやトロピカルカクテルの定番に。スペイン語で「裏ごししたパイナップル」のカクテル名の通り、パイナップルジュースをたっぷりと使用。ココナッツミルクの風味も豊かに香る。
レシピ
ホワイトラム：30ml
パイナップルジュース：80ml
ココナッツミルク：45ml
パイナップルジュース：80ml
ココナッツミルク：45ml
すべての材料と氷をシェーカーに入れ、シェーク。クラッシュドアイスを詰めたグラスに注ぎ、カットしたパイナップルや花を飾りつけて完成。
ひとことメモ
発祥とされるプエルトリコのサンファンのバーでは、大型の機械でフローズンスタイルにして提供している。
ラム（Rum）とは
ラムは17世紀にカリブ島で誕生。サトウキビの搾り汁（糖蜜）が原料。飲むと酔って興奮するということから、イングランドの一部で方言として使われていた「ラムバリオン（＝興奮）」が名前の由来とされる。色はホワイト、ゴールド、ダークに分けられ、風味ではライト、ミディアム、ヘビーの3段階がある。
【出典】『THE カクテルバイブル500』著：北村 聡