通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７％やや下回る水準
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 6.95 6.27 5.37 6.15
1MO 8.55 6.59 6.73 6.58
3MO 9.12 6.81 7.44 7.40
6MO 9.08 6.79 7.85 7.53
9MO 9.17 6.90 8.19 7.76
1YR 9.22 6.98 8.41 7.93
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 5.89 7.00 6.47
1MO 7.42 7.72 6.83
3MO 8.50 8.38 7.22
6MO 8.82 8.66 7.36
9MO 9.17 8.99 7.50
1YR 9.40 9.21 7.63
東京時間16:37現在 参考値
ロンドン序盤、１週間ボラティリティー水準は全般に低水準となっている。ドル円は６．９５％、ユーロドルは６．２７％、ユーロ円は５．３７％などでの推移。総じて落ち着いた相場展開となっている。
