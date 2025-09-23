Bリーグに所属する各クラブは9月22日、開幕に先立ちプレシーズンゲームを開催した。

広島シンヨーオークアリーナでは、広島ドラゴンフライズと名古屋ダイヤモンドドルフィンズが激突。前半はコフィ・コーバーンのインサイドを中心に得点を重ねていく広島だが、名古屋Dの強度の高いディフェンスを前に停滞し34－45で試合を折り返す。後半もターンオーバーが続く広島だが、オフェンスリバウンドをもぎ取り差を縮めていく。試合終盤、クリストファー・スミスがファウルを獲得し、フリースローを沈め広島が逆転。齋藤拓実の長距離砲で応戦されるも最後まで守り切り80－78で勝利を収めた。

広島はコーバーンが21得点14リバウンド、ドウェイン・エバンスが16得点7リバウンド、スミスが14得点5リバウンドをマーク。新加入の佐藤涼成も出場し存在感を見せた。

一方、山形県のINPEX酒田アリーナでは山形ワイヴァンズと岩手ビッグブルズが対戦。第1クォーターこそクレイ・マウンスなどの得点で一歩前に出た岩手だが、その後は両者互角の試合を展開し、岩手が3点リードで前半を終える。なおもお互い譲らないまま迎えた試合終了間際、ノア・ガーリーの3ポイントシュートが逆転打となり岩手が73－72で接戦を制した。

今夏のプレシーズン初勝利を飾った岩手は、クレイ・マウンスが22得点8リバウンド、ノア・ガーリーが15得点8リバンウンド、山際爽吾が14得点5リバウンドを記録。山形はジェームズ・ベルが14得点8リバウンド、ノア・ウォーターマンが14得点7リバウンド、阿部龍星が12得点、白戸大聖が10得点を挙げた。







■試合結果



広島ドラゴンフライズ 80－78 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ



広 島｜18｜16｜19｜27｜＝80



名古屋D｜19｜26｜13｜20｜＝78

山形ワイヴァンズ 72－73 岩手ビッグブルズ



山形｜ 8｜23｜21｜20｜＝72



岩手｜13｜21｜19｜20｜＝73

【動画】強いフィジカルでゴールヘアタックするクリストファー・スミス