【9月22日のプレシーズンゲーム結果一覧】佐藤涼成デビューの広島が逆転勝ち…岩手は山形に1点差勝利
Bリーグに所属する各クラブは9月22日、開幕に先立ちプレシーズンゲームを開催した。
広島シンヨーオークアリーナでは、広島ドラゴンフライズと名古屋ダイヤモンドドルフィンズが激突。前半はコフィ・コーバーンのインサイドを中心に得点を重ねていく広島だが、名古屋Dの強度の高いディフェンスを前に停滞し34－45で試合を折り返す。後半もターンオーバーが続く広島だが、オフェンスリバウンドをもぎ取り差を縮めていく。試合終盤、クリストファー・スミスがファウルを獲得し、フリースローを沈め広島が逆転。齋藤拓実の長距離砲で応戦されるも最後まで守り切り80－78で勝利を収めた。
広島はコーバーンが21得点14リバウンド、ドウェイン・エバンスが16得点7リバウンド、スミスが14得点5リバウンドをマーク。新加入の佐藤涼成も出場し存在感を見せた。
一方、山形県のINPEX酒田アリーナでは山形ワイヴァンズと岩手ビッグブルズが対戦。第1クォーターこそクレイ・マウンスなどの得点で一歩前に出た岩手だが、その後は両者互角の試合を展開し、岩手が3点リードで前半を終える。なおもお互い譲らないまま迎えた試合終了間際、ノア・ガーリーの3ポイントシュートが逆転打となり岩手が73－72で接戦を制した。
今夏のプレシーズン初勝利を飾った岩手は、クレイ・マウンスが22得点8リバウンド、ノア・ガーリーが15得点8リバンウンド、山際爽吾が14得点5リバウンドを記録。山形はジェームズ・ベルが14得点8リバウンド、ノア・ウォーターマンが14得点7リバウンド、阿部龍星が12得点、白戸大聖が10得点を挙げた。
■試合結果
広島ドラゴンフライズ 80－78 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
広 島｜18｜16｜19｜27｜＝80
名古屋D｜19｜26｜13｜20｜＝78
山形ワイヴァンズ 72－73 岩手ビッグブルズ
山形｜ 8｜23｜21｜20｜＝72
岩手｜13｜21｜19｜20｜＝73
【動画】強いフィジカルでゴールヘアタックするクリストファー・スミス
【試合速報】
第3Q終了
広島 53-58 名古屋D
後半に入りギアを上げた #クリストファースミス が得点を重ねて点差を縮める🔥
点差を5点に縮め第3Q終了➡️
#ドラゴンフライズ #Bリーグ #りそなグループ #バスケ pic.twitter.com/2Q6UlzJr3X
- 広島ドラゴンフライズ (@HIROSHIMADFLIES) September 22, 2025