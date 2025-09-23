優勝候補ロケッツに痛手…先発PG兼リーダーのフレッド・バンブリートがACL断裂で長期離脱に

9月23日（現地時間22日、日付は以下同）。ヒューストン・ロケッツのフレッド・バンブリートが、直近のワークアウト中に負傷し、ヒザの前十字靭帯（ACL）を断裂したと『ESPN』が報じた。

31歳のバンブリートは、183センチ89キロのポイントガード（PG）。ドラフト外からNBAに定着し、トロント・ラプターズ在籍時の2019年に優勝、2022年にはオールスターへ選出された実績を持つ。

ここ2シーズンはロケッツでプレーし、昨シーズンは60試合の出場でチーム最長の平均35.2分に14.1得点3.7リバウンド5.6アシスト1.6スティールを残し、ウェスタン・カンファレンス2位の52勝30敗を残したチームの先発PGを務めた。

今年6月26日。ロケッツはチームオプションだったバンブリートの今シーズンの契約を破棄し、2年5000万ドル（当時のレートで約72億円）の契約を結ぶ意向と同メディアが報道。今月30日に始まるトレーニングキャンプで在籍3年目（キャリア10年目）を迎えるはずだった。

だが9月下旬にACLを断裂してしまったことで、バンブリートは今シーズン全休することになるかもしれないと『ESPN』が報じており、優勝候補の一角ロケッツにとって大きな痛手となった。

今夏の補強で、ロケッツはケビン・デュラント、ドリアン・フィニー・スミス、クリント・カペラ、ジョシュ・オコーギーを獲得。アルペレン・シェングン、アメン・トンプソン、ジャバリ・スミスJr.、タリ・イーソン、リード・シェパードといった若手もキープし、スティーブン・アダムズ、ジェフ・グリーン、アーロン・ホリデー、ジェイショーン・テイトとも再契約を締結。

先発PGを務めたバンブリートは、リーダー役もこなしていただけに、ロケッツは新シーズンでシェパードかホリデーを先発入りさせるのか。あるいはトンプソンをPGに据えて大型ラインナップで先発陣を形成するのか。トレードやFA市場で新たなPGを獲得する可能性もあるだけに、このチームの動きに注目したい。