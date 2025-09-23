「トラウマになる出来事」アーセナル出身FWが脳損傷の大怪我…試合は緊急中止、ヘリで緊急搬送に
アーセナルの育成組織出身のチチェスター・シティFWビリー・ビガー(21)が試合中に大怪我を負った。脳損傷の疑いで空路で緊急搬送され、現在も集中治療室での処置が続いているという。英『ザ・サン』が伝えた。
ビガーは14歳からアーセナルの育成組織に入り、ユースを経てU-21チームでプレーしていた。しかし、トップチーム昇格は果たせず、2024年にアーセナルを退団。今夏からチチェスター・シティ(英8部相当)に移籍していた。
20日の試合に出場したビガーは、開始15分で負傷。相手選手との接触ではなく、ピッチ脇で頭をぶつけたことで怪我を負った。すぐに重症であることが判明し、ビガーは緊急搬送。救急ヘリコプターによってロンドンの病院に運ばれた。また、試合はそのまま中止となったという。
クラブは公式SNS上で「ビリーは重大な脳損傷を負いました。現在は集中治療室で人工昏睡状態になり、最善の治療を受けています」と報告。「結果がどうなるかはまだわかりません。しかし、うまくいったとしても回復への道のりは長いでしょう」と現状を明かした。
英『ザ・サン』によると、クラブのファンは「関係者全員にとってトラウマになるような、ひどい出来事だった。選手と家族、クラブの全員に祈りを捧げたい」と思いを伝えている。
