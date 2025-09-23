2025年10月7日（火）スタート 日本テレビ系火曜プラチナイト・ドラマDEEP「そこから先は地獄」（毎週火曜 24:24〜24:54放送/TVer・Huluにて毎話放送後配信開始）。

「そこから先は地獄」主題歌が吉井和哉の「甘い吐息を震わせて」に決定！

純粋で、真面目で、「私が不倫なんてするはずがない」そう思っていた主人公・矢嶌莉沙（井桁弘恵）。そんな彼女が出会ったのは、妻からの暴力に苦しむ美しい男性・城内涼（豊田裕大）。「彼を救いたい」そんなお節介な気持ちが、いつしか愛情へと変わり、彼女は地獄のような不倫関係へと堕ちていく…。

矢嶌高久（落合モトキ）は、既婚者マッチングアプリに手を出し、そのことが妻の莉沙にバレてしまう。進藤奏子（奈月セナ）は、不妊治療に悩み、夫で美容整形外科医の進藤将也（小久保寿人）から日常的にモラハラを受ける。そして、Web小説家の城内凪子（山崎紘菜）は、夫・涼への愛情を暴力でしか表現できない…。そんな登場人物の愛と欲望、共依存と裏切りが絡み合う姿を描く本作。

この度、物語に合わせ、日本のロックシーンを代表するシンガーソングライターであり、ロックバンド・THE YELLOW MONKEYのボーカリストにして、ソロアーティストとしても独自の世界観と圧倒的な表現力で高い評価を受ける吉井が、禁断の愛を綴った主題歌「甘い吐息を震わせて」を書き下ろし！主人公たちが地獄のような関係性へと堕ちてゆく、そんな愛憎劇に寄り添うナンバーとなっている。

そして、この主題歌入りの本編映像も解禁！

本編映像：https://youtu.be/T7Dssrm6Afg

劇中のシーンを盛り込み、主題歌「甘い吐息を震わせて」に乗せたこの映像では、異常な夫婦関係に翻弄される井桁演じる莉沙や、豊田演じる涼たちの姿が明らかに！TVer番組ページ、日テレドラマ公式 YouTubeチャンネル、ドラマ公式X、ドラマ公式ホームページ等で視聴が可能。

※主題歌 楽曲情報

「甘い吐息を震わせて」（A-Sketch）

2025年10月8日（水）Digital Release

◆吉井和哉 コメント

久しぶりのソロ楽曲が完成しました。

この曲は僕のツアーメンバーであるナポリタンズの面々と2022年から制作を始めていましたが、喉の病気によりソロ活動の全てがストップしてしまい、ずっと手付かずのままでしたが、この度ドラマ「そこから先は地獄」の主題歌という運命的な出会いのもとレコーディングが再開され、ついに完成することができました。

1960年代後半〜のリズム&ブルースに影響を受けた日本の歌謡曲、その後細胞分裂を繰り返したようなシティポップが子供の頃から大好きで、個人的にはその集大成になる作品だと自負しております。

今回途中から共同プロデューサーとしてお手伝いいただいた、船山基紀さんにストリングス、ホーンアレンジや、新たにサウンドに華を添えていただいたギタリストの増崎孝司さん、パーカッションの斉藤ノヴさん、更にMIXエンジニアには日本のPOPS界のレジェンドの内沼映二さんもご紹介していただき、非の打ち所のない「仏像」のようなサウンドが完成しました。

歌詞の方も、最新の吉井和哉が炸裂しているものとなり、とても満足しています。

◆矢嶌莉沙役・井桁弘恵 コメント

音楽が始まり、吉井和哉さんの歌声が耳に流れた途端、「そこから先は地獄」という作品の沼に堕ちていくような感覚になりました。

人間の欲深さ、愛の切なさ、色んな葛藤が色っぽく表現されているこの曲を、ドラマの中で聴けるのが本当に楽しみです。

脚本：早船歌江子 神谷克麻

音楽：佐藤航

主題歌 ：「甘い吐息を震わせて」 吉井和哉 （A-Sketch）

演出：菅原伸太郎 長尾くみこ 保母海里風 仙田晋之

制作：関根龍太郎

プロデュース：小林拓弘

プロデューサー：菅原伸太郎 伊藤裕史

協力プロデューサー：石井満梨奈

制作プロダクション：AX-ON

製作著作：日本テレビ

