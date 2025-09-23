9月21日、「みちょぱ」こと池田美優が、出演するラジオ番組『みちょパラ』（ニッポン放送ほか）で9月6日に放送された『有吉の夏休み2025』（フジテレビ系）へ批判が殺到したことについて触れ、話題となっている。

「2025年の『有吉の夏休み』は、13回めとなる放送でした。今回は、これまで恒例で参加していたフワちゃんが、タレントのやす子さんへの不適切発言が騒動となり芸能活動休止中のため、不在に。野呂佳代さんが新たに加わりました。しかし放送中、有吉さんから野呂さんへの体型いじりが始まり、ほかのタレント陣からも笑いが起こる場面があり、視聴者から嫌悪感を抱く声があがりました」（テレビ局関係者）

そんな経緯をラジオ番組内で振り返ったみちょぱは、「あんなにみんな楽しかったのよ、『有吉の夏休み』」と、楽しかった収録の様子を語った。「でも、見る人によって……。時代なのかな、分かんないけど。4時間もあったからさ、見る人もコロコロ変わるわけで、とらえ方もいろいろあるし……」と、批判への複雑な心中を語った。

さらに「だいたい『批判殺到』って言ってる割には、ぜんぜんコメント来てないのよ。来てるコメント載せてるだけだから、あのぐらいの数しか来てないのに、なにが『批判殺到』だよと思って」と怒りもあらわに。「『フワがいないから』とか言ってさ。じゃあフワ、帰って来いよ、お願いだから。私に（批判が）来るんだったら」とフワちゃんの復帰を願いつつ、自身の批判へ強い口調でコメントしたのだ。

この内容はXでも話題となり、さまざまなコメントが寄せられた。みちょぱに同情する声が出る一方で、態度に疑問視する声も一部で聞かれたのだ。

《上から目線だな》

《なんだろこの視聴者をバカにした感じ》

「体型いじりだけではなく、“内輪ノリ”とも見える様子を放送することへの批判も集まっていました。『楽しい収録だった』という感想も、一部の視聴者側からは、“プライベートでやったらいい”という指摘も出ていました」（前出・テレビ局関係者）

番組の構成上、みちょぱが“悪役”にならざるを得なかったと指摘するのは芸能ジャーナリストだ。

「波風も立てずに仲よく過ごしたところで、それこそ“内輪ノリ”のつまらない番組になってしまいます。みちょぱさんとしては、少しでも番組を盛り上げるためにあえて“いじり”をしたと思われますが。結果として一部の視聴者から拒否反応を示されてしまいました。とくに、みちょぱさんのような“本音キャラ”は批判も強いです」

笑いを取るのか、平和をとるのか、難しい選択だ。