お笑いトリオ、ロバート馬場裕之（46）が15日放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時17分）に出演。結婚。・恋愛について語った。

馬場は「このまま独身でいいかな」と将来の展望を語った。「だって、じゃないと自分のお金を自分で使えないんで。目黒の店も物件買っちゃったんで。だから一切もう貯金なくなって今。そんなのがパートナーいたら無理じゃないですか。もう1軒店もやりたいし」と語った。

そのため「結婚って何なんだろう…って思って。全部自分でできるんで。料理、洗濯。なんの苦じゃない」と家事もこなす自身にとって結婚の優先度が高くないことを語った。

MEGUMI（43）はさらに「今モテんじゃない？」と質問。キングオブコント2011王者のトリオの一員でもある馬場は「正直言いますと、モテなかった時期は別にないです。すいません。それは正直に言います。謙遜してもしょうがないんで」と答えた。MEGUMIは「なんなの。腹立つわ〜。マジで？（笑い）」と不意を突かれた回答に笑った。

馬場も「店も2個やってますし。持ち家ですし。ローンも完済してますし」とアピールした。