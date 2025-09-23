城田優「買い物をしてたら後ろからガバッと」「あ、終わった」→振り返ると人気イケメン俳優が「東京ってすごい」
俳優の城田優が23日にエックスを更新。人気イケメン俳優と遭遇したことをファンに報告した。
【写真】城田優が振り返ったらそこにいた「すっごくイケメン」俳優
投稿の中で城田は「買い物をしていたら、後ろからガバッと掴まれまして「あ、終わった」と思いながら振り返ったら、志尊淳くんでした」と報告。志尊について城田は「すっごくイケメンでした」とつづり「東京ってすごい街ですね」とコメントしている。
2015年放送の『表参道高校合唱部！』（TBS系）や2020年公開のアニメーション映画『2分の1の魔法』の吹替で共演し、プライベートでも親交の深い志尊と遭遇したことをユーモラスに明かした投稿に、ファンからは「東京ってすごい」「イケメンがイケメンを捕まえる街それがTokyo」「東京が凄いのか、お二人の引きが凄いのか?!」などの声が集まっている。
■城田優（しろた ゆう）
1985年12月26日生まれ。東京都出身。2003年、ミュージカル『美少女戦士セーラームーン』の地場衛／タキシード仮面役で俳優デビュー。以降、ミュージカルやドラマ、映画の話題作に多数出演。2025年は1月期放送の『いきなり婚』（日本テレビ系）に出演。10月からは出演作『推しの殺人』（読売テレビ・日本テレビ系）の放送もスタートする。
引用：「城田優」エックス（@U_and_YOU）
