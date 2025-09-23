¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ì¶Ú18Ç¯¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡¡¸¸¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹°ÜÀÒ¤¢¤Ã¤¿¡ª ¥ä·³GM¤¬½é¹ðÇò¡ÖÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬¼ã¼ê»þÂå¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹Æþ¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó£Ç£Í¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤É£Í£Ì£Â¥é¥¸¥ª¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤È¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥Í¥Ã¥É¡¦¥³¥ì¥Æ¥£»á¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î£Ç£Í¤À¤Ã¤¿º¢¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¤Þ¤À¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¡¢³ÍÆÀ¤òÌÏº÷¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Í¥Ã¥É¤Ï¸ÌÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÃÇ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿¿·õ¤Ë³ÍÆÀ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÏºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¾ÍèÍË¾¤ÊÁª¼ê¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬¿¿·õ¤Ëº¸ÏÓ³Í¤ê¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡ÖÈà¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÈ¿¥¤ä¶È³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢ÅÂÆ²Æþ¤ê³Î¼Â¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¹¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï£²£°£°£¶Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±½äÌÜ»ØÌ¾¡ÊÁ´ÂÎ£·°Ì¡Ë¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¡££²£°£°£¸Ç¯£µ·î£²£µÆü¤Î¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢°Ê¹ß¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ì¶Ú£±£¸Ç¯¤Ç£²£²£²¾¡¡¢£³£°£³£¹Ã¥»°¿¶¤ÎµÏ¿¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ£Ç£Í¤Î¹ðÇò¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾×·âÅª¤ÊÏÃ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤®¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥Ô¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥×¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡×¤È¶Ã¤¤ò¤â¤Ã¤ÆÊóÆ»¡£¡Ö£²£°£°£¸Ç¯¤Ë¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Åö»þ¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¥«¡¼¥ë¡¦¥Ñ¥ô¥¡¡¼¥Î¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥à¥·¡¼¥Ê¡¢²¦·úÌ±¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ú¥Æ¥£¥Ã¥È¡¢¥Õ¥£¥ë¡¦¥Ò¥å¡¼¥º¡¢¥À¥ì¥ë¡¦¥é¥¹¥Ê¡¼¡¢¥¸¥ç¥Ð¡¦¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó¡¢¥¤¥¢¥ó¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¡¢¥µ¥¤¥Ç¥£¡¼¡¦¥Ý¥ó¥½¥ó¤È¶¯¹ë¤¾¤í¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¥Ú¥Æ¥£¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤ÏÍ±×¤À¤Ã¤¿¤í¤¦¤¬¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤êÂ³¤±¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤Îµ°À×¤Ï¡¢·ë²ÌÅª¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡×¤È²òÀâ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£