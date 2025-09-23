µÈ°æÏÂºÈ¡¢¿·¶Ê¡Ö´Å¤¤ÅÇÂ©¤ò¿Ì¤ï¤»¤Æ¡×¤¬Æü¥Æ¥ìÏ¢¥É¥é¡Ø¤½¤³¤«¤éÀè¤ÏÃÏ¹ö¡Ù¼çÂê²Î¤Ë
µÈ°æÏÂºÈ¤¬¡¢¥½¥í¤È¤·¤Æ¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡Ö´Å¤¤ÅÇÂ©¤ò¿Ì¤ï¤»¤Æ¡×¤ò10·î8Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ±¶Ê¤Ï2022Ç¯¤è¤êÀ©ºî¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢KinKi Kids¡Öé¬é¯¤ÈÂÀÍÛ¡×¡Ê2022Ç¯¡Ë¤äTHE YELLOW MONKEY¡Öº½¤ÎÅã¡×¡Ê2016Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ç ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤Î¤¢¤ëÁ¥»³´ðµª»á¤ò¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£º£²Æ¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Î¤¢¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï ²ÐÍË¥×¥é¥Á¥Ê¥¤¥È ¥É¥é¥ÞDEEP¡Ø¤½¤³¤«¤éÀè¤ÏÃÏ¹ö¡Ù¡Ê¼ç±é¡§°æ·å¹°·Ã¡¢10·î7ÆüÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ²Î»ì¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¡¢¶ØÃÇ¤Î°¦¤òÄÖ¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥é¥Þ¤Î¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬ÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸À¤Ø¤ÈÍî¤Á¤Æ¤æ¤¯°¦Áþ·à¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜÆü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ±¥É¥é¥Þ¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤Ë¤Æ³Ú¶Ê¤Î°ìÉô¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£È¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»³Ú¶Ê¤ÎPre-Add/Pre-Save¼õÉÕ¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÇÛ¿®¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢µÈ°æÏÂºÈ¼«¤é»£±Æ¤·¤¿¿§Á¯¤ä¤«¤Ê²Ö¤Î¼Ì¿¿¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£µÈ°æÏÂºÈ ¥³¥á¥ó¥È
µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥½¥í³Ú¶Ê¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¶Ê¤ÏËÍ¤Î¥Ä¥¢¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¥º¤ÎÌÌ¡¹¤È2022Ç¯¤«¤éÀ©ºî¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹¢¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤è¤ê¥½¥í³èÆ°¤ÎÁ´¤Æ¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤º¤Ã¤È¼êÉÕ¤«¤º¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¥É¥é¥Þ¡Ö¤½¤³¤«¤éÀè¤ÏÃÏ¹ö¡×¤Î¼çÂê²Î¤È¤¤¤¦±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Î¤â¤È¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¡¢¤Ä¤¤¤Ë´°À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
1960Ç¯Âå¸åÈ¾¡Á¤Î¥ê¥º¥à&¥Ö¥ë¡¼¥¹¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿ÆüËÜ¤Î²ÎÍØ¶Ê¡¢¤½¤Î¸åºÙË¦Ê¬Îö¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¤¬»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÂç¹¥¤¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤À¤È¼«Éé¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²óÅÓÃæ¤«¤é¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤ª¼êÅÁ¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢Á¥»³´ðµª¤µ¤ó¤Ë¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¡¢¥Û¡¼¥ó¥¢¥ì¥ó¥¸¤ä¡¢¿·¤¿¤Ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎÁýºê¹§»Ê¤µ¤ó¡¢¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÀÆÆ£¥Î¥ô¤µ¤ó¡¢¹¹¤ËMIX¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎPOPS³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÆâ¾Â±ÇÆó¤µ¤ó¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Èó¤ÎÂÇ¤Á½ê¤Î¤Ê¤¤¡ÖÊ©Áü¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Î»ì¤ÎÊý¤â¡¢ºÇ¿·¤ÎµÈ°æÏÂºÈ¤¬ßÚÎö¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢¤È¤Æ¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÈ°æÏÂºÈ¤Ïº£¸å¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ø¤ß¤é¤¤¤Î¤¦¤¿¡Ù¤Îº£Åß¸ø³«¤ä12·î¤«¤éÍèÇ¯1·î¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤É¡¢THE YELLOW MONKEY¤È¤È¤â¤Ë¥½¥í¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤â³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡£
¢£¡Ö´Å¤¤ÅÇÂ©¤ò¿Ì¤ï¤»¤Æ¡×
2025.10.8 Digital Release
Pre-Add/Pre-Save¡Ê ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°»öÁ°Í½Ìó¡Ë
https://yoshiikazuya.lnk.to/amaitoikiwo-furuwasete
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§µÈ°æÏÂºÈ¡¿ÊÔ¶Ê¡§Á¥»³´ðµª ¡õ ÄáÃ«¿ò
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï ²ÐÍË¥×¥é¥Á¥Ê¥¤¥È ¥É¥é¥ÞDEEP¡Ø¤½¤³¤«¤éÀè¤ÏÃÏ¹ö¡Ù¼çÂê²Î
¡Ú¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¾ðÊó¡Û
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï ²ÐÍË¥×¥é¥Á¥Ê¥¤¥È ¥É¥é¥ÞDEEP¡Ö¤½¤³¤«¤éÀè¤ÏÃÏ¹ö¡×
10·î7Æü(²Ð)¥¹¥¿¡¼¥È
Ëè½µ²ÐÍË 24:24¡Á24:54 ÊüÁ÷
ÇÛ¿® ¡§ TVer¡¦Hulu¡¡ËèÏÃÊüÁ÷¸åÇÛ¿®³«»Ï
½Ð±é¡§°æ·å¹°·Ã
¡¡ËÅÄÍµÂç¡¡Íî¹ç¥â¥È¥¡¡Æà·î¥»¥Ê¡¡¾®µ×ÊÝ¼÷¿Í¡¡/¡¡»³ºê¹ÉºÚ
µÓËÜ¡§ÁáÁ¥²Î¹¾»Ò¡¡¿ÀÃ«¹îËã
²»³Ú¡§º´Æ£¹Ò
¼çÂê²Î :¡Ö´Å¤¤ÅÇÂ©¤ò¿Ì¤ï¤»¤Æ¡× µÈ°æÏÂºÈ¡ÊA-Sketch¡Ë
±é½Ð : ¿û¸¶¿ÂÀÏº¡¡Ä¹Èø¤¯¤ß¤³¡¡ÊÝÊì³¤Î¤É÷¡¡ÀçÅÄ¿¸Ç·
À©ºî : ´Øº¬Î¶ÂÀÏº
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ : ¾®ÎÓÂó¹°
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ : ¿û¸¶¿ÂÀÏº¡¡°ËÆ£Íµ»Ë
¶¨ÎÏ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ : ÀÐ°æËþÍüÆà
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§£Á£Ø-£Ï£Î
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
ÈÖÁÈ¸ø¼°HP¡§https://www.ntv.co.jp/deep-jigoku/
¢£¡ãµÈ°æÏÂºÈTOUR2025/26 ¸¸I BLOOD MUSIC¡ä
2025Ç¯
12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama
OPEN 18:00 / START 19:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§SOGO TOKYO¡¡03-3045-9999¡¡http://sogotokyo.com/
12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦¥¢¥¤¥×¥é¥¶Ë¶¶ ¹ÖÆ²
OPEN 18:00 / START 19:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¡052-320-9100¡¡https://sundayfolk.com/
12·î19Æü¡Ê¶â¡ËµþÅÔ¡¦¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
OPEN 18:00 / START 19:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§SOGO OSAKA¡¡06-6344-3326¡¡http://www.sogoosaka.com/
12·î28Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û
OPEN 17:00 / START 18:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§SOGO TOKYO¡¡03-3045-9999¡¡http://sogotokyo.com/
2026Ç¯
1·î15Æü¡ÊÌÚ¡ËÅìµþ¡¦Zepp Haneda
OPEN 18:00 / START 19:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§SOGO TOKYO¡¡03-3045-9999¡¡http://sogotokyo.com/
1·î20Æü(²Ð)¡¡Ê¡²¬¡¦Zepp Fukuoka
OPEN 18:00 / START 19:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§BEA¡¡092-712-4221¡¡https://www.bea-net.com/
1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë°¦ÃÎ¡¦COMTEC PORTBASE
OPEN 18:00 / START 19:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¡052-320-9100¡¡https://sundayfolk.com/
1·î27Æü¡Ê²Ð¡ËÂçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
OPEN 18:00 / START 19:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§SOGO OSAKA¡¡06-6344-3326¡¡http://www.sogoosaka.com/
1·î31Æü¡ÊÅÚ¡ËµÜ¾ë¡¦SENDAI GIGS
OPEN 17:00 / START 18:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§G.I.P¡¡https://www.gip-web.co.jp/t/info
