4·î¤è¤ê¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡ãayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.¶-¡ä¤ò³«ºÅÃæ¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤¬¡¢Ã±ÆÈ¸ø±é¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ëËÌµþ¸ø±é¤È¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¾å³¤¸ø±é¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤Ï2002Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüÃæ¹ñ¸òÀµ¾ï²½30¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ãÃæÆü·È¼ê¡¦À¤µªÆ±¹Ô¡ä¤ËÆüËÜ¤Î²Î¼êÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÌµþ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤Î¤ÏÌó23Ç¯¤Ö¤ê¡£Åö»þ¡¢ÆüÃæÎ¾¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÌÏÍÍ¤¬Ãæ¹ñÁ´ÅÚ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¼ñ»Ý¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢²»³Ú¤Ç¤ÎÆüÃæ¿ÆÁ±¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÌµþ¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËWUKESONG ARENA¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¿Í½÷À¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¾å³¤¸ø±é¤Ï11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËThe SPD Bank Oriental Sports Center¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£ºòÇ¯²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Mercedes Benz Arena¤Ç¤Ï³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾åºÇ¹â´ÑµÒÆ°°÷µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Îò»ËÅª¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¥é¥¤¥Ö¤«¤é¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ä¥¢¡¼¾ðÊó
¡ãayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.¶-¡ä
2025.04.08(²Ð)¡ÚÀéÍÕ¡ÛLaLa¥¢¥ê¡¼¥Ê TOKYO-BAY
2025.06.14(ÅÚ)¡Ú¹á¹Á¡ÛAsiaWorld-Arena
2025.06.24(²Ð)¡Ú°¦ÃÎ¡Û°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ìÂç¥Û¡¼¥ë
2025.07.05(ÅÚ)¡Ú¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡ÛSingapore Indoor Stadium
2025.07.24(ÌÚ)¡ÚÅìµþ¡ÛTACHIKAWA STAGE GARDEN
2025.07.25(¶â)¡ÚÅìµþ¡ÛTACHIKAWA STAGE GARDEN
2025.08.01(¶â)¡ÚÂæËÌ¡ÛTAIPEI Arena
2025.08.02(ÅÚ)¡ÚÂæËÌ¡ÛTAIPEI Arena
2025.08.16(ÅÚ)¡Ú¹Åç¡Û¾åÌî³Ø±à¥Û¡¼¥ë
2025.09.18(ÌÚ)¡ÚÂçºå¡Û¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
2025.09.19(¶â)¡ÚÂçºå¡Û¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
2025.10.11(ÅÚ)¡Ú¹º½£¡Û¹º½£±üÂÎÃæ¿´ÂÎ°é馆
2025.10.18(ÅÚ)¡ÚµÜ¾ë¡ÛÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë
2025.11.01(ÅÚ)¡ÚËÌµþ¡ÛWUKESONG ARENA
2025.11.23(Æü)¡ÚÊ¡²¬¡ÛÊ¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹
2025.11.29(ÅÚ)¡Ú¾å³¤¡ÛThe SPD Bank Oriental Sports Center
¥¢¥Ê¥í¥°È× È¯Çä¾ðÊó
2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¡Ömimosa¡×
¡Ø A Song for ¡ß¡ß¡Ù
¡Ø LOVEppears¡Ù
¡Ø Duty¡Ù
¡Ø I am¡Ä¡Ù
¡ØRAINBOW¡Ù
¡ØMY STORY¡Ù
¢§¾ÜºÙ
https://seishun-jpop.com/news/detail.php?id=1127371
¢§¡Ö¥ì¥³¡¼¥É¤ÎÆü 2025¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://record-day.jp/
ºÇ¿·¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ömimosa¡×
MV¡§ https://www.youtube.com/watch?v=d4NXu86Q3DE
Streaming¡õDownload¡§ https://ayu0408.lnk.to/mimosa
