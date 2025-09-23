サンコーは、足元全体を温める「消臭マット付き6面大型パネルヒーター」を2025年9月22日に発売しました。実売価格は1万2800円（税込）。

「消臭マット付き6面大型パネルヒーター」

記事のポイント 他の暖房器具と比べて省エネながら、足元全体をしっかり温められる個人用のパネルヒーター。職場や自宅でのデスクワークに最適です。消臭マット付きでニオイが気にならないのもうれしい。

本製品は、本格消臭マット付きで足元全体を温める6面大型パネルヒーターです。一般的なパネルヒーターより高さがあり、膝上までしっかり温められるのが特徴です。底面を含む4面にヒーターを内蔵し、足全体を均一に温めます。

温度は3段階（強約45度、中約39度、弱約33度）の調整が可能。自動オフ機能や転倒センサーなど安全機能も備えています。

さらに、SUMINOEの独自技術「トリプルフレッシュ」加工による消臭マットが付属。24時間サイクル消臭で気になるニオイを吸着・分解。冬場も気になる足のニオイ対策に。

消費電力はわずか160Wで、1日8時間使っても電気代は約40円と経済的。静音で乾燥しにくく、省エネ暖房としてデスクワークにも最適です。

使わない時は折りたため厚み約5cmになり、コンパクトに収納できます。サイズは幅550×奥行330×高さ600(mm)。

↑たためばコンパクトに収納可能。

サンコー 「消臭マット付き6面大型パネルヒーター」 発売日：2025年9月22日 実売価格：1万2800円（税込）

The post 足元から膝上までポカポカ！消臭機能付き「6面パネルヒーター」で冬の“冷え”対策 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.