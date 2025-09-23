「細見え」「コーデが華やぐ」だって！【しまむら】パトで狙いたい♡「優秀ボトムス」

「次のしまパトで何を狙おう？」と悩んだら、パト上手なおしゃれさんの購入品を参考にするのがひとつの手。今回はおしゃれさんたちが【しまむら】でGETした優秀ボトムスを、コーデとともにご紹介します。スタイルアップを狙えるナロースカートやコーデの主役にふさわしいフレアパンツなど、思わずどこへでも穿いて行きたくなるようなイチ推しパンツを、見逃さないようチェックしてみてください。

美しいIラインで、ボディラインを整える

【しまむら】「ウェーブナロースカート」\2,189（税込）

「ストンと落ちる綺麗なIラインシルエットで細見えします」と、しまラーの@__koko.oさんがプッシュしているこちらのナロースカート。横への広がりを抑えた美シルエットで、下半身をスラリと引き締めて見せてくれそうです。ウエストが波打つウェーブラインにカットされているのも、心がときめくちょっとしたデザインポイント。

ほっこりボリュームセーターもスタイリッシュな印象に

お腹まわりのすっきり見えを狙いやすい幅広のウエストは、後ろ側にのみギャザーを寄せていることで締め付け感を覚えにくいのも、このスカートの優秀ポイントかも。腰まわりもスッキリしており、タックイン、アウトどちらもスマートにきまりそうです。秋の主役になるほっこりボリューミーなシルエットのセーターも、ナロースカートと合わせることでぐんとスタイリッシュな印象に。

華やかカラーとフリルが目を引く主役級フレアパンツ

【しまむら】「TT＊TOKスソフリルフレアP」\1,089（税込）

@yuka.h78さんが「穿くだけでコーデが華やかになる」と、ピンクとブルーの色違いでGETしたこちらのパンツ。目を引く明るい色合いと裾の大きめのフリルが、コーデの主役になってくれる1本です。わずかに裾にかけて広がるフレアラインとセンターピンタックが脚線美を演出してくれそうなところも、思わず頼りたくなる魅力と言えそう。

ワンピースに重ねてフリルを覗かせる技ありコーデ

多彩なレイヤードスタイルが旬の今、ワンピースの下にパンツを重ねるスタイリングは積極的に挑戦したいところ。ロゴ入りのポップなワンピースからパンツのフリルを覗かせれば、パンツの着回し幅が広がるだけでなく、コーデをさらに上級者見えさせられそうです。華やかなカラーパンツも、遊び心を感じさせる差し色としてなら取り入れやすいはず。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@__koko.o様、@yuka.h78様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ