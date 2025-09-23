Netflix「ウェンズデー」、映画「チャーリーとチョコレート工場」などで知られるティム・バートン監督（67）とイタリア出身の女優モニカ・ベルッチ（60）が破局した。バートン監督とおよそ2年前から交際していたモニカが19日、その関係に終止符を打ったことを共同声明で発表した。



モニカは「マトリックス」シリーズのパーセフォニー役などでも知られる。2006年に出会ったと思われる2人は、2022年にフランスで行われたリュミエール映画祭で再会。その翌年にモニカが交際を明かしていた。



モニカは2024年のバートン監督作「ビートルジュース ビートルジュース」でも、俳優のマイケル・キートン演じる主人公ビートルジュースの元妻役で出演していた。当時のインタビューでモニカは「この映画に参加、ティムの世界に入れたことはとても光栄だわ。ティムはアーティストで、素晴らしさ、恐ろしさ、面白さ、感動を同時に伝える状況を作り上げる方法を知っている」と語っていた。



一方でバートン監督も、モニカが「とても特別な人」だと昨年語っていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）