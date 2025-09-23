日韓5人組のアイドルグループ「ORβIT（オルビット）」や日台4人組ボーイズグループ「BUGVEL（バグベル）」が所属する芸能事務所「JB Entertainment」のレーベルが23日、公式サイトを更新。所属アーティストに対するつきまといや盗撮などの行為が見受けられるとして、注意喚起を行った。

公式サイトでは「ファンの皆さまへのお願い」と題し、「多くの皆さまがマナーを守って応援してくださっていることに、心より感謝申し上げます。しかしながら、一部の方による迷惑行為・危険行為についての報告が複数寄せられており、弊社としても事実関係を確認のうえ、すでに把握しております」と迷惑行為を報告。

続けて「以下のような行為は、アーティスト本人の安全や精神的負担を脅かすだけでなく、他のファンの皆さまや現場スタッフの業務にも多大な支障を及ぼします」と強調。「決して容認できるものではありませんので、今後一切禁止とさせていただきます」と記した。

また、現在確認されている迷惑行為として、アーティストに対する「つきまとい行為」「出待ち・入り待ち行為」「通行人を装い、動線上での待ち伏せを行う行為」「盗撮」「非公式の場で、プレゼントや手紙を直接手渡そうとする行為」を挙げた。

その他にも「スタッフや警備員の指示に従わない行為」「公表されていない情報を聞き出そうとする行為」「アーティスト名や関連ワードを用いて、『非公式』の明記なく自作グッズを販売する行為」「アーティストのロゴを無断使用したグッズを製作しSNS等に投稿する行為」といった迷惑行為が確認されているとし、「今後、上記のような行為が確認された場合、事実確認のうえ、厳正な対応を取らせていただきます」と記載。

「皆さまお一人おひとりの責任ある行動を強くお願い申し上げます。引き続き、アーティスト活動の円滑な運営へのご理解とご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。