片岡仁左衛門、体調不良による休演→24日の舞台で復帰へ「昼の部に出演いたします」
松竹は23日、公式サイトで、体調不良のため21日の歌舞伎座「秀山祭九月大歌舞伎」昼の部（※Aプロ）「筆法伝授」「道明寺」の菅丞相を休演していた片岡仁左衛門について、24日の昼の部に出演することを発表した。
同サイトでは「歌舞伎座「秀山祭九月大歌舞伎」片岡仁左衛門 出演についてのお知らせ」と題し、「 歌舞伎座「秀山祭九月大歌舞伎」昼の部（※Aプロ）「筆法伝授」「道明寺」の菅丞相に出演をしております片岡仁左衛門は、体調不良のため、9月21日（日）の舞台を休演しておりましたが、明日9月24日（水）の昼の部に出演いたします」と報告。
「皆様にはご心配、ご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げますとともに、引き続きご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
