「ロマンチック過ぎ」野々村友紀子、ラブラブ夫婦ショットに「すてきな夫婦」「ほっこり」の声！
お笑いコンビ・2丁拳銃の川谷修士さんの妻で、放送作家の野々村友紀子さんは9月22日、自身のInstagramを更新。夫婦ショットを公開しました。
【写真】野々村友紀子、ラブラブ夫婦ショット公開！
この投稿にファンからは、「すてきな夫婦」「ラブラブですね」「ロマンチック過ぎ」「互いが大好きって言える関係本当にうらやましい」「お二人のような夫婦ほんますてきで尊敬します」「ほっこりしました〜 見習います」「とっても良い表情」「2人とも大好き」「永遠に仲の良い夫婦でいてください」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
【写真】野々村友紀子、ラブラブ夫婦ショット公開！
「ラブラブですね」野々村さんは「冒険少年、ありがとうございました これからも夫婦でなんでも頑張りますのでよろしくお願いします 修士くんいつもありがとう！娘たちもありがとうー！」とつづり、5枚の写真を投稿。1〜3枚目では、夕日がきれいな海を背景に、川谷さんと手でハートを作る姿を公開しました。2人のラブラブな様子が伝わり、思わずほっこりするショットです。
「仲良し夫婦で仲良し家族」野々村さんは21日の投稿で、「ついに上陸、脱出島」とつづり、川谷さんと娘との家族ショットを公開。コメントでは、「ステキなご家族」「姉妹に見える」「本当にいつまでも仲良し夫婦で仲良し家族で、大好きです」といった声が寄せられています。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:古原 美咲)