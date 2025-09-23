自民党の総裁選挙は2日目、党の青年局・女性局主催で討論会が開かれました。5人の候補は、若者・子育て・物価高などをテーマに、自身の政策を訴えました。

小林元経済安保相

「中間層、現役世代にフォーカスを当てた所得税改革を実行していきたい。世代間のこの格差というものがありますから、やはり負担能力のある高齢者の方には一定の負担をお願いせざるを得ない」

茂木前幹事長

「小学校の給食費、無償化しても4000億で済むんですよ。地域ニーズに応じた交付金、だいたい私は数兆円という話をしてますけれど、47都道府県で言いますと1都道府県300億ぐらい、これぐらいのものがありますけど、しっかりそれを使っていきたい」

林官房長官

「私はですね、ユニバーサルクレジットっていうのを言っています。やっぱりどうしても低所得、中所得、子育て世代、負担感が強いです。ここに重点的にいろんな給付をまとめていく」

高市前経済安保相

「家事代行とかベビーシッター、こういったサービスを使った場合ですね、この代金の一部を税額控除する制度、これを作りたいんです。企業主導型の保育関係の事業はあるんですけれども、その学童保育の事業を創設したい」

小泉農水相

「少子化の原因というのは、夫婦の子供の数の減少と婚姻数の減少、いろんな理由はありますけど、この二つが特に重いと言われています。こういったことの原因に対して的確な対応策をとっていくと同時に、インフレ時代に対応した経済運営をしっかりやって、この物価高を上回る国民所得の上昇、これを必ず実現する」

総裁選挙は、24日も日本記者クラブ主催で討論会が行われ、論戦が続きます。