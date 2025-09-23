¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ÎÅ·ºÍ¤¸¤ã¤¤¤â²áµî¤Ë·Ð¸³¡Ö¥ª¥«¥ë¥ÈÇÏ·ô¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ú¤¸¤ã¤¤¤Î¿ÍÀ¸¤ÏºÇ¹â¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤À¡ÛÂè176²ó
¤¢¤é¤æ¤ë¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ËÀºÄÌ¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤âìÅÍß¤Ë¾¡¤Á¤òÁÀ¤¦ÃË¡¦¤¸¤ã¤¤¡£ÇÏ·ô¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥é¡¼¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¶Ë°Õ¤ò¶µ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Úº£½µ¤Î¤ªÇº¤ß¡¦Âè176²ó¡ÛÂè°ì¥ì¡¼¥¹·ê¡£ÂèÆó¥ì¡¼¥¹·ê¡£Âè»°¥ì¡¼¥¹¡¢¤µ¤é¤Ë·ê¤¬¤¤¿¡£¼¡¤Î»Í¥ì¡¼¥¹¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¾å°Ì·èÃå¤À¤í¤¦¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£·ê¤¬Â³¤¤¤¿»þ¡¢µÕ¤Ë·ø¤¤·ë²Ì¤¬Â³¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤É¤³¤ÇÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±¿¤ÎÎ®¤ì¤Ã¤Æ¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸«¶Ë¤á¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¯¤Æ¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡¦¼«±Ä¶È¡Ë
º£½µ¤Ï¿À¸Í¿·Ê¹ÇÕ¤È¥ª¡¼¥ë¥«¥Þ¡¼¡£¿À¸Í¿·Ê¹ÇÕ¤ÏËÜÌ¿¤Î¥¨¥ê¥¥ó¥°¤¬´üÂÔÄÌ¤ê¤Î´°¾¡¡£2Ãå¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¢3Ãå¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¤È¿Íµ¤ÄÌ¤ê¤Î·èÃå¡ª¡¡¥¨¥ê¥¥ó¥°¤ò¿®¤¸¤ÆÆ¬¸ÇÄê¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥ë¥«¥Þ¡¼¤Ï¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡¢¥É¥¥¥é¥É¡¼¥ì¥¹¤Î·»Äï¥ï¥ó¥Ä¡¼¡ª¡¡3Ãå¤â¥è¡¼¥Û¡¼¥ì¥¤¥¯¤È¼ÂÀÓÇÏ¤Î·èÃå¡£¤³¤Î½©¤Î½Å¾Þ¤Ï¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤Ê¤É·ë¶É¤Ï¼ÂÀÓÇÏ¤¬°µÅÝ¡£¤³¤ì¤Ï½©¤ÎG1¤Î»²¹Í¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Íè½µ¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ª¡¡¤¤¤¯¤¾¡ª
¤Þ¤¢¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥ª¥«¥ë¥È¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡£²áµî¤Ë·Ð¸³¤·¤¿Ãæ¤Ç¤Ï6¥ì¡¼¥¹¤Þ¤Ç½ù¡¹¤ËÇÛÅö¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï3Ï¢Ã±22Ëü¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡¡3¥ì¡¼¥¹¤¯¤é¤¤¤Çµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÎÇÛÅö¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤ÎÇÏ·ô¤«Ê¬¤«¤é¤º¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
²áµî¤ËÂç°æ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¡¢3¥ì¡¼¥¹Â³¤±¤Æ¢ÈÖ¤¬ÇÏ·ô¤ËÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¢ÈÖ¤¬Íè¤ë¤«¤â¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¿Íµ¤¤Î¤Ê¤¤¢ÈÖ¤¬Íè¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬40Ëü¾¡¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡¶öÁ³¤Ê¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¡¢Î®¤ì¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤ÏÌµ¤¤¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤¢¤ë¤³¤È¤â¾ÚÌÀ½ÐÍè¤Ê¤¤¤·¡¢È¿ÏÀ¤¹¤ëµ¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¼«Í³¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¶¥ÇÏ¤Ç¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÎ®¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£²¿ÈÖ¿Íµ¤¤¬Íè¤ë¤È¤«¤â¿®ÍÑ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢À¤ÁêÇÏ·ô¤È¤«¡¢¥µ¥¤¥óÇÏ·ô¤È¤«¤â¹Í¤¨¤Þ¤»¤ó¡£0¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥ª¥«¥ë¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ëÊý¤¬Âç¤¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤ÇËã¿ý¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÎ®¤ì¤ä¥ª¥«¥ë¥È¤Ï¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¿Í¤ÎÎ®¤ì¡¢¥Ä¥â¤ÎÎ®¤ì¡¢¥¢¥äÇ×¡¢¥É¥é¡¢ÌÄ¤¤Ê¤É¡¢°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦Ëã¿ý¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ»½Ñ¤ä³ÎÎ¨¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬Ëã¿ý¤Ë¿¼¤ß¤¬½Ð¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤ËÆâÍÆ¤Î¤¢¤ëËã¿ý¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£°ì±þ¤Á¤ã¤ó¤È¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤·½¼¼ÂÅÙ¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
º£½µ¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë³Ê¸À¡Ú»ëÌî¤ò¹¤²¡¢¿Í¤è¤ê¤âµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ç¿Í¤è¤ê¾å¤Ë¤¤¤±¤ë¤Ï¤º¡£¡Û
¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤òÂ¾¿Í¤Ë´«¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤ì¤ò¤¹¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤ë¤È¤â¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤ºÂ¾¿Í¤ÎËã¿ý¤Ë¤È¤ä¤«¤¯¸À¤¦µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¾å¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤ÈÆ±Âî¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢¡Ö¤½¤ÎÌÄ¤¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤¢¤¬¤ê¤·¤Æ²¿¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ó¤À¤è¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¾¡¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ±Âî¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤É¤ó¤ÊÂÇ¤ÁÊý¤ò¤·¤è¤¦¤È²¿¤â¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¢¡¢Ëã¿ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤¦¿Í¤È¡¢M¥ê¡¼¥¬¡¼¤È¤«Ëã¿ý¥×¥í¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦»þ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡£
ÏÃ¤Ï°ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±¿¤ÎÎ®¤ì¤È¤«¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤ê¡¢´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤ª¤½¤é¤¯¤³¤ì¤ÏÆüº¢¤«¤é»ëÌî¤ò¹¤¯¤¹¤ë¤³¤È¡¢¼þ¤ê¤Î½ÐÍè»ö¤äÊÑ²½¤ËÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í¤¬µ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤ê¡¢¿Í¤ÎÆ°¤¤äÌÜÀþ¤Ê¤É¤ÎÈùÌ¯¤ÊÊÑ²½¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤ê¡¢ÊÊ¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤¿¤ê½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì¤Ï¶¥ÇÏ¤Ç¤â¥Ý¡¼¥«¡¼¤Ç¤â³èÍÑ½ÐÍè¤Þ¤¹¡£²¿¤Ê¤é»Å»ö¤äÎø°¦¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À§Èó°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¸¤ã¤¤
1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£97Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥Í¥¿ºî¤ê¤òÃ´Åö¡£·ÝÇ½³¦¿ï°ì¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥é¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢²áµî¤Ë¤Ï9370Ëü±ß¤ÎÇÏ·ô¤òÅªÃæ¤µ¤»¤¿¤³¤È¤â¡£¡Ø²Ô¤°¥á¥ó¥¿¥ë ¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¡Ö¥Ö¥ì¤Ê¤¤¡×¿´¤Îºî¤êÊý¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñ¤âÂ¿¿ô¡£
¹½À®¡¦»£±Æ¡¿¥¥ó¥Þ¥µ¥¿¥«