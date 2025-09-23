◇パ・リーグ オリックス1―0ソフトバンク（2025年9月23日 みずほペイペイD）

オリックスがソフトバンク4連戦で4連勝した。

対ソフトバンク戦4連勝は23年6月25日、7月15〜17日以来2年ぶり。

この日は先発・田嶋が6回4安打零封。ソフトバンク戦は今季4戦3敗、防御率4・88だった左腕が奮闘し、「長いイニングを投げるということではなく、立ち上がりからとにかく1球1球全力で腕を振りました。ピンチを作ることも多かったんですが、目の前のバッターと勝負することだけを考えて、なんとか粘って投げられた」と振り返った。

7回からは横山楓、山崎、マチャドとつなぎ、3回に太田の左前適時打で挙げた1点のリードを死守。若手中心の救援陣が躍動し、2試合連続で「1―0」での勝利、そしてソフトバンク4連戦全て1点差での勝利を呼び込んだ。

この4連戦を迎える前までチームは対ソフトバンク戦で8連敗を喫するなど、今季2勝15敗2分けと煮え湯を飲まされ続けてきた。ポストシーズンで対戦する可能性のあるライバル球団に一矢報い、また一つクライマックス・シリーズ進出に近づいた。