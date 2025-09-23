ロックバンド「マキシマム ザ ホルモン」のナヲ（49）が23日、自身のインスタグラムを更新。今年いっぱいで活動休止することを発表したテクノポップユニット「Perfume」の東京ドーム公演を観賞したことを報告した。

ナヲは「Perfumeゴールドスリープ前ラストライブ東京ドーム2days、初日の昨日しかと見届けて来ました」と明かし、「もう3人が登場してきたところからラストまで涙が勝手にどんどん溢れてくるから参った…でも一緒に歌って踊った！！」と感激を記した。

「今まで観てきた中で、今日が1番カッコ良かったかも…！と思えるくらいに素晴らしいLIVEでした」と明かし「本当に最強にかっこよくて美しくてかわいかった！」とし、「あ〜ちゃん！かしゆか！のっち！3人の覚悟が、今まで歩んできた道のりが、本当にとても重くて素晴らしくて誇らしくて涙が止まらなかった…奇跡の3人…！！出会ってくれてありがとう」と3人のパフォーマンスに感激したことをつづった。

そして「コールドスリープ。寂しいけど、どんな形で戻って来てくれるのか今から楽しみだよ！」と、復活を心待ちにしていることを記した。