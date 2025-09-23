30Ê¬800±ß¤ÎŽ¢Æ£Ï²¥Á¥±¥Ã¥ÈŽ£¤ÏËÜÅö¤Ë¤ªÆÀ¤«¡Ä²£ÉÍ¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤¬¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤Ç»Ï¤á¤¿"»þ´ÖÀ©"¤¬¹ªÌ¯¤¹¤®¤ë
¢£°Â¤µ¤Îºø³Ð¤òÍ¶¤¦»þ´ÖÇä¤ê¥Ó¥¸¥Í¥¹
¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤¬°ÂÄê¤Î³èÌö¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¥×¥íÌîµå¤Ç¤âÆüËÜ°ì¤ò¤«¤±¤¿½ªÈ×Àï¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ïºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç·è¤Þ¤ê¡¢»Ä¤ë¤Ï¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Î¹ÔÊý¤À¡£
Ãæ¤Ç¤âÆ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¤È¤¤¤¦·àÌô¤ò¼èÆÀ¤·¤¿²£ÉÍ¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥ºµåÃÄ¤¬8·î¤Ë°ìÉô»î¹ç¸ÂÄê¤Ç¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇä¤ê½Ð¤·¤¿¡£30Ê¬¤´¤È¤Î»þ´ÖÀ©¤Ç´ÑÀï¤Ç¤¤ë¡Ö¥¿¥¤¥à¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
Û©¤¯¡¢¡Ö1»î¹çÁ´¤Æ¤ò´ÑÀï¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤Î¶õµ¤¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡ª¤È¤¤¤Ã¤¿1»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î´ÑÀï¤¬Æñ¤·¤¤Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤È¤Î¤³¤È¡£30Ê¬Ã±°Ì¤Î»þ´ÖÀ©¤Ç¡¢ÂÚºß»þ´Ö¤Ë±þ¤¸¤ÆÎÁ¶â¤¬²Ã»»¤µ¤ì¡¢Âà¾ì»þ¤ËÀ¶»»¤È¤Ê¤ë¡£
²Á³Ê¤Ï30Ê¬800±ß¡¢60Ê¬1500±ß¡¢90Ê¬2000±ß¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÊÑÆ°¤·¤Æ¤¤¤¡¢180Ê¬¡Ê3»þ´Ö¡ËÂÚºß¤¹¤ì¤Ð3500±ß¡£180Ê¬°Ê¹ß¤Ï30Ê¬¤´¤È¤Ë300±ß¤ÎÄÉ²ÃÎÁ¶â¤À¡£¾ì½ê¤Ï¡¢³°Ìî¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤Î´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖDREAM GATE STAND¡×¡£³°ÌîÀÊ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç3500±ß¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¤Þ¤º¤Þ¤ºÂÅÅö¤Ê²Á³Ê¤À¤í¤¦¡£
¢£°ìÉô¤Î»î¹ç¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Á¥±¥Ã¥È
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¶â³Û°Ê³°¤Ë¥·¥¹¥Æ¥àÍøÍÑÎÁ¡Ê330±ß¡¿1Ëç¡Ë¤ä¥Ï¥Þ¥¹¥¿Æþ¾ì·ô¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢±¿ÍÑ¤¬Ê£»¨¤«¤ÄÉÔÊØ¤ÊÅÀ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ëÅª¤Ë»î¤·¤Æ¡¢¹¥É¾¤Ê¤éÂ³¤±¤è¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤À¤í¤¦¡£
Åìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Î¡Ö»î¹ç³«»Ï2»þ´Ö¸å¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö6²óÎ¢½ªÎ»»þÅÀ¡×¤ÎÆþ¾ì¤Ê¤é°Â¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦³ä°ú²Á³Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÁ°Îã¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤«¤é»þ´ÖÀ©¤ÇÇä¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ï¿·Á¯¤À¡£
¡Ö¤³¤Î¸åÍ½Äê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î»þ´Ö¤Ä¤Ö¤·¤Ë¡×¤È¤«¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Ë°¤¤ÆÅÓÃæ¤Çµ¢¤ë¤È¸À¤¤½Ð¤·¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢ÄÌ¤·¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇã¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤«¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼ûÍ×¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¿ä¤·¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¡¢¿ä¤·¤¬ÀèÈ¯¤Ê¤é¤½¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¹ßÈÄ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ÑÀï¤ä¡¢¿ä¤·¤¬Ãæ·Ñ¤®¤ä²¡¤µ¤¨¤Ê¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¸åÈ¾¤À¤±¸«¤¿¤¤¤Ê¤É¤Î¡¢ÍøÍÑË¡¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£Ìîµå´ÑÀï¤Ï30Ê¬¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤
°ìÈÖ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö30Ê¬¡Á¡×¤È¤¤¤¦¶èÀÚ¤ê¤À¤í¤¦¡£
¤½¤â¤½¤âÌîµå¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¥Ð¥¹¥±¤È°ã¤¤¡¢1²ó¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤ë¤«¤ÏÅ¸³«¼¡Âè¤À¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬ÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«²ó¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¾õ¶·¤âÈ¯À¸¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ò¡¢¤¤Ã¤Á¤ê30Ê¬¤À¤±¸«¤Æµ¢¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¾¯¿ô¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤â¡¢¤³¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸åÊ§¤¤·×»»¤À¡£¥²¡¼¥à¤¬ÇòÇ®¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢»þ´Ö¤òËº¤ì¤ÆÇ®Ãæ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£¤¢¤¢¡¢¤â¤¦30Ê¬¤Ï²á¤®¤¿¤«¤é1500±ß¤«¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¤¤Á¤¤¤Á·×»»¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤¬»þ´ÖÀ©²Á³Ê¤Îºø³Ð¤À¡£¥¹¥¿¡¼¥È²Á³Ê¤³¤½800±ß¡Á¤ÈÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µåÃÄ¤Ï60Ê¬1500±ß¡Á¤òºÇÄã²Á³Ê¤È¤·¤Æ·×»»¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤³¤ì¤È»÷¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï°û¤ßÊüÂê¤Ë¤â¤¢¤ë¡£30Ê¬500±ß¡Á¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤¨¤ÆÄã²Á³Ê¤ò¶¯ÎÏ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤¹¼êË¡¤À¡£500±ß¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¤ª¤Ã¡×¤ÈÌÜ¤ò°ú¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ê¿ô»ú¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤½¤ÎÅ¹¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Á¤é¤âÌîµå¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¶Ï¤«30Ê¬¤À¤±°û¤ó¤Ç¤½¤ì¤Ç½ªÎ»¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¢£¡Ö60Ê¬°û¤ßÊüÂê¡×¤È¤ÎÎà»÷ÅÀ
¤½¤³¤Ë¡Ö¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1¥Õ¡¼¥É¤Î¤´ÃíÊ¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤òÂÔ¤Ä»þ´Ö¡¢¤½¤ì¤ò¿©¤Ù¤ë»þ´Ö¤¬²Ã¤ï¤ë¤Î¤À¤«¤é¡£¤·¤«¤â¡¢°û¤ßÊüÂê¤Ê¤Î¤À¤«¤é1ÇÕ¤À¤±¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¸µ¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡£
ºÇÄã¤Ç¤â3ÇÕ¤Ï¡Ä¡Ä¤È¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤Ä¤Þ¤ß¤âÍß¤·¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¡£¤½¤Á¤é¤ÏÅöÁ³¡¢ÊÌÎÁ¶â¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö°û¤ßÊüÂê¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ï2¿Í°Ê¾å¤«¤é¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¿Í¿ô¾ò·ï¤¬¤¢¤ëÅ¹¤â¤¢¤ë¡£1¿Í¤è¤ê¤â2¿Í¡¢2¿Í¤è¤ê¤â3¿Í¤ÎÊý¤¬¼ò¤â¿©¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â30Ê¬¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ÅöÁ³¡¢ºÇ½é¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Î¶â³Û¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
°û¤ßÊüÂê¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿±äÄ¹²Ý¶â¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¡¢60Ê¬´Ö¸ÂÄê¤Ê¤É»þ´ÖÀ©¸ÂÀ©¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¸å¼Ô¤âÅ¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£60Ê¬°û¤ßÊüÂê¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤ÇÀÚ¤ê¾å¤²¤ëµÒ¤¬Â¿¤±¤ì¤Ð²óÅ¾Î¨¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÌ²ñ·×¤Ç°û¤ßÂ³¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¡¢Çä¤ê¾å¤²¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÇÂ»¤Ï¤Ê¤¤¡£»þ´ÖÀ©¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë¼õ¤±¤ë°õ¾Ý¤Û¤É¾ÃÈñ¼Ô¤ËÍ¥¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¢£¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¢¥ï¡¼¤Ë¤´Ãí°Õ¤ò
¹¹¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¤Î¤¬¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¢¥ï¡¼¤À¡£µï¼ò²°¤Ê¤É¤¬16»þ¡Á18»þ¤Þ¤Ç¤Ê¤ÉµÒÂ¤¬Çö¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ë¸Â¤ê¡¢³Ê°Â²Á³Ê¤Ç¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£Æ±¤¸¥Ó¡¼¥ë¤Ç¤âÈ¾³Û¤ÈÊ¹¤±¤Ð¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Êµ¤Ê¬¤Ç°û¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤½¤·¤ÆºâÉÛ¤Î¤Ò¤â¤âÅöÁ³´Ë¤à¡£
¤»¤Ã¤«¤¯¤ª¼ò¤¬°Â¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤¿¤¯¤µ¤óÃíÊ¸¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¡£»þ´Ö¤Î¶èÀÚ¤ê¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥ê¥ß¥Ã¥È¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Û¤É¤Þ¤¿Íê¤à¡£°û¤ßÊüÂê¤È°ã¤Ã¤Æ¸ÇÄêÎÁ¶âÀ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³Ê°Â¤È¤Ï¤¤¤¨Íê¤á¤ÐÍê¤à¤Û¤ÉÎÁ¶â¤ÏÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¢¥ï¡¼²Á³Ê¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÈÆ±¤¸ÎÌ¤òÍê¤à¤Ê¤é¾ÃÈñ¼Ô¤¬¥È¥¯¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤·¤«¤·¡¢°Â¤¤¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤Ê¤¼¤«¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÍê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢·ë¶É»ÙÊ§¤¤Áí³Û¤Ï¤¢¤Þ¤ê°Â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡½¡½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¡Ö°Â¤µ¡×¤Ï¿Í¤ò¹âÍÈ¤µ¤»¡¢È½ÃÇÎÏ¤ò¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ë¤µ¤»¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤Î»þ´ÖÀ©¤ò¾å¼ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¯¡¼¥Ý¥ó¤â¤¢¤ë¡£¤¢¤ëEC¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢19»þ°Ê¹ß¤Ë»È¤¨¤ë¡ÖÌë´Ö¸ÂÄê¥¯¡¼¥Ý¥ó¡×¤ÎÉ½¼¨¤¬½Ð¤¿¡£¤³¤ì¤â¤¦¤Þ¤¤»Å³Ý¤±¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤â¤½¤â¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤ë¤Î¤Ï¡¢°ìÃÊÍî¤·¤¿¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¤¬Â¿¤¤¡£Çã¤ª¤¦¤«¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÌë¤Î»þ´ÖÂÓ¤ËÇã¤¨¤Ð³ä°ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡¢º£¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¼ª¸µ¤Ç¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£
Í¶ÏÇ¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤ê¡¢°ìÅÙ¤Ï¸«Á÷¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ìë¤Ï¼¡¤ÎÆü¤â¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£ÍâÆü¤â¤Þ¤¿¡ÖÌë¤À¤±¤Î³ä°ú¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤°¤é¤Ã¤ÈÍè¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¡£
ËÜÍè¤Î¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤È¤ÏÉÔÄê´ü¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢¡ÖËèÈÕ¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤òÂÔ¤Ã¤ÆÇã¤ª¤¦¤«¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¤«¤¤¿¤Æ¤é¤ì¤ë¡£º¹¤·µÍ¤áÌë¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¢¥ï¡¼¤È¤Ç¤â¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤³¤¦¡£
¢£¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¤ÏÉÔÉ¾
¥×¥íÌîµå¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÏÃ¤ËÌá¤í¤¦¡£¶áÇ¯¡¢Â¿¤¯¤Îµå¾ì¤Ç¡¢¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¤Ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¤È¤Ï¡¢¼ûÍ×¤ä»þ´ÖÂÓ¡¢Ê¿Æü¡¦½µËö¤Ê¤ÉÍËÆü¤Ë±þ¤¸¤Æ²Á³Ê¤òÊÑÆ°¤µ¤»¤ëÊý¼°¤Î¤³¤È¡£
´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¾ì¹ç¤â¡¢ÅÚÆü¤äµÙÆü¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥àÇÛÉÛ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¿Íµ¤¤Î¹â¤¤ÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÅöÁ³¹â¤á¡¢¤¢¤Þ¤ê¿Íµ¤¤Î¤Ê¤¤ÂÐÀï¥«¡¼¥ÉÆü¤Ï¥Ð¥ê¥å¡¼²Á³Ê¡¢¤Ê¤É¤È¤¤¤¦Î©¤ÆÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼þ°Ï¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤³¤ì¤¬¤¢¤Þ¤êÉ¾È½¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¡£
ÊÑÆ°À©²Á³Ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾å¤²²¼¤²¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾å¤²¤ëÉý¤À¤±¤¬ÊÑÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤È¤«¡¢´ð½à²Á³Ê¤«¤é²¼¤¬¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¤Î±åÓÍ¤ÎÀ¼¤â¤À¡£ÌÀ¼£¿ÀµÜµå¾ì¤Î³°ÌîÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¤¬1Ëü±ß¤ò¤Ä¤±¡¢¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¹â¤¤¤À¤í¤¦¤ÈÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ÊÆ¤âÌîºÚ¤â¾å¤¬¤ê¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯Æþ¾ìÎÁ¤âÃÍ¾å¤²¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥Õ¥ì»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤âÃÍ¾å¤²¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤òÊÑÆ°À©¤Ç¤¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤´¤Þ¤«¤¹¤Ê¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£²æ¡¹¤Ï¡Ö°Â¤µ¡×¤Ï´¿·Þ¤¹¤ë¤¬¡¢¡ÖÃÍ¾å¤²¡×¡Ö¾å¿¶¤ì¡×¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¡£¡Ö¼ûÍ×¤¬Â¿¤¤Æü¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÊÑÆ°À©¤¬Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤ËÉÔÉ¾¤Ê¤Î¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ë°ú¤´¹¤¨¡¢30Ê¬¤´¤È¤Î»þ´ÖÀ©¥Á¥±¥Ã¥È¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¡Ö¤ª¤Ã¡×¤È¼æ¤«¤ì¤ë¡£ºÇ½é¤Ë¸«¤¿¥¹¥¿¡¼¥È²Á³Ê¤Î¡Ö°Â¤µ¡×¤¬¿Í¡¹¤òÏÇ¤ï¤·¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤Ê¤é¼«Ê¬¤ÇÁí»ÙÊ§³Û¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Èºø³Ð¤µ¤»¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤·²æ¡¹¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤ï¤»¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¡Ö°Â¤¯ºÑ¤ß¤½¤¦¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤Ë¸Â¤ë¤Î¤À¡£
¢£»þ´ÖÀ©¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÎ®¹Ô¤ë¤Î¤«
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥×¥íÌîµå¤Ç¤ÏÀ¸¥Ó¡¼¥ëÈ¾³Û¥Ç¡¼¤ä´ë²è¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÇÛÉÛ¥Ç¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÍí¤Þ¤»¤¿½¸µÒÊýË¡¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¡Ö¥¿¥¤¥à¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢ÊÌ¤Î½¸µÒ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¥æ¥Ë¡¼¥¯¤À¡£º£¸å¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¤½¤Î¼ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡×¤È»×¤Ã¤¿Â¾µåÃÄ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÎ©ÃÏ¤âÂç¤¤¤¡£²£ÉÍ¤Î´ØÆâ±Ø¤«¤é¤¹¤°¡¢Ãæ²Ú³¹¤Ø¹Ô¤¤ä¤¹¤¤ÆüËÜÂçÄÌ¤ê±Ø¤«¤é¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¡£»×¤¤Î©¤Ã¤Æ¤Õ¤é¤Ã¤ÈÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¡Ö³¹¥Ê¥«µå¾ì¡×¤Ê¤Î¤À¡£¤³¤¦¤¤¤¦³¹¥Ê¥«µå¾ì¤Ï¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°´ØÅì¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¤¤¨¤ÐÌÀ¼£¿ÀµÜµå¾ì¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¡£
¤â¤·¡¢»þ´ÖÀ©¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ö²ñ¼Òµ¢¤ê¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È´ó¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ï½ç°Ì¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤¬À¹¶·¤Î¤è¤¦¤Ç¿´ÇÛ¤Ê¤¤¤¬¡¢¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤Ï¡Ö¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¡¥¬¥é¥¬¥é¡×¤Ç¸¡º÷¤Ç¤¤ë¤Û¤É¶õÀÊ¤¬ÌÜÎ©¤Ä»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¡£
¤â¤·ËÜÅö¤Ë¶õÀÊ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤Ê¤é¡¢´ØÀ¾ÊýÌÌ¤Ç¤â¡Ö»þ´ÖÀ©¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£¥Õ¥¡¥ó¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÂè°ì¤Ë¤ÏÌ¥ÎÏ¤¢¤ë»î¹çÅ¸³«¤À¤¬¡¢¡Ö°Â¤¯´ÑÀï¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤é»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥È¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤«¤¤¿¤Æ¤ë»Å³Ý¤±¤âÉ¬Í×¤À¤í¤¦¡£
¢£¤¤¤¯¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤¬°Â¤¯¤Æ¤â¡Ä
¤¿¤ÀÌäÂê¤Ï¡¢¤¤¤¯¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤¬°Â¤¯¤Æ¤âµå¾ì¥Ó¡¼¥ë¤Î²Á³Ê¤¬¹â¤¤¤³¤È¤À¡£¤¹¤Ç¤Ë°ìÇÕ900±ß¤È¤¤¤¦¡Ö¥È¥ó¤Ç¤â¥×¥é¥¤¥¹¡×¤Ê¤Î¤À¡£¤¤¤Ã¤½µå¾ì¤Ç¤â¡Ö60Ê¬°û¤ßÊüÂê¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Ï¤ä¤á¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¥Ó¡¼¥ë¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Àè¤Î¡Ö¥¿¥¤¥à¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤Ç´ÑÀï¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖDREAM GATE STAND¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê´ë²è¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
Ë¡¿Í¸þ¤±¤Î¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼BOX¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤Ç¡¢ºÇÂç10¿Í¤Þ¤Ç¤ÎÂßÀÚ¤Ç²Á³Ê¤Ï15Ëü±ß¡£¤³¤ì¤Ë2.10¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¥Ó¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ð¡¼¤È¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯20ËÜ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬¹â¤¤¤«°Â¤¤¤«¡Ä¡Ä¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¤¼¤ÒÃ¯¤«ÂÎ¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
