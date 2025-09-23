「橦木」はなんて読む？「し」から始まる愛知県の地名！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「橦木」はなんて読む？
「橦木」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、「し」から始まる愛知県の地名です。
いったい、「橦木」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「しゅもく」でした。
愛知県名古屋市に位置している橦木町。
橦木には「文化のみち橦木館」という大正末期から昭和初期にかけて建てられた、陶磁器商として活躍した井元為三郎の旧邸宅があります。
約600坪の武家屋敷の敷地割りに、庭を囲むように大正浪漫あふれる洋館、和館、茶室や裏庭に東西二棟からなる蔵が残されているんだとか。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『名古屋市公式ウェブサイト』
ライター Ray WEB編集部