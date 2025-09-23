「橦木」はなんて読む？「し」から始まる愛知県の地名！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「橦木」はなんて読む？

「橦木」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、「し」から始まる愛知県の地名です。 いったい、「橦木」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「しゅもく」でした。 愛知県名古屋市に位置している橦木町。 橦木には「文化のみち橦木館」という大正末期から昭和初期にかけて建てられた、陶磁器商として活躍した井元為三郎の旧邸宅があります。 約600坪の武家屋敷の敷地割りに、庭を囲むように大正浪漫あふれる洋館、和館、茶室や裏庭に東西二棟からなる蔵が残されているんだとか。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『名古屋市公式ウェブサイト』

