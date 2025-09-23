高嶺のなでしこ、流行りはUNO 仕事の合間に全員で勝負【STARRZ TOKYO 2025】
【モデルプレス＝2025/09/23】10⼈組アイドルグループ・高嶺のなでしこが23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演。舞台裏でモデルプレスのインタビューに応じた。
“たかねこ”の愛称で親しまれている彼女たちは可愛らしさ全開で4曲をパフォーマンス。次々に変わるフォーメーションや表情で観客を魅了し、声援にファンサービスで応えた。
― 「STARRZ TOKYO 2025」セットリストの注目ポイントを教えてください。
籾山ひめり：今回は高嶺のなでしこを初めて見てくださる方も多いと思うので、皆さんが知っている楽曲はもちろん、リリースしたばかりの楽曲も持ってきました。高嶺のなでしこらしさを見せられて、初見の方にも楽しんでいただけるような4曲をぎゅっとまとめました。
― 「音楽×ファッションの祭典」にちなみ、私服が一番おしゃれなメンバーは誰ですか？秋冬に気になっているファッションを教えてください。
東山恵里沙：もみさんがすごくおしゃれなのではないかと思っています。皆それぞれ私服の系統が違っていて、もみさんはストリート系のファッションだったり、ももなはモデルさんのお仕事もたくさんしていたり、リボンがついたとても可愛いフリフリのお洋服を着ているメンバーもいたりして。可愛い私服の子も、かっこいい私服の子も、いろいろな系統の子がいます。
松本ももな：チェック柄やファーのついたアイテムがすごく大好きなので、ファーのついたコートやアウターをゲットしたいなと思っています。
籾山ひめり：私は小物もたくさん取り入れたいなと思っています。個人的にイヤーマフがすごく可愛いなと思ったので、今年はつけたいです。
― 最近メンバーの間で流行っていることはなんですか？
葉月紗蘭：UNOをするのが流行っていて、今は私がUNOを所持させてもらっているんです（笑）。お仕事の間に時間がある日は、UNOを持ってきてメンバーで遊んだり、ゲームを皆でしたりすることが流行っています。
― モデルプレスには自分の夢を追いかけている読者がたくさんいます。そういった方々に向けて「夢を叶える秘訣」を教えてください。
橋本桃呼：何でもやってみることだと思います。挑戦することは大事ですし「失敗してしまうかもしれない」「やるのが怖い」と感じることはすごく多いですが、やってみたら意外とできたり、意外と自信がついたりすることはたくさんあると思うので、まずはやってみること。あとは続けることがすごく大切なことなのではないかなと感じます。
― ありがとうございました！
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
