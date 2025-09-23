女優・黒島結菜がイメージを変えた姿を見せた。

フジテレビ系連続ドラマ「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」（１０月６日スタート、月曜・午後９時）の公式インスタグラムが２３日までに更新され、「第一話場面写真」がアップ。「第一話で ＃ＤＩＣＴ＜ディクト＞のメンバーが挑むのは、ＳＮＳを通じて若者を巻き込み、特殊詐欺や強盗を繰り返し行う“匿名・流動型犯罪（通称：トクリュウ）”。犯罪グループの親玉は姿を現さず、実行役の若者だけが現場で捕まる構造の複雑さ、脅威にＤＩＣＴはどう立ち向かうのか」などと内容を説明した。

専門学校卒の元ＳＥ（システムエンジニア）清水紗枝役を演じる黒島は、かなりカジュアルな雰囲気で、「情報犯罪特命対策室」（通称・ディクト）メンバーの中でも異彩を放っている。

２２日の同局系「クイズ！ドレミファドン」（午後７時）にも主演の沢口靖子、安田顕と出演。ネットは「黒島結菜ちゃんかわいいーー！！」「クイズの結果は残念でしたが、とにかく黒島結菜ちゃんがずっと可愛いかった」「黒島結菜さん復帰してる！」「優香、若返ったかと思った」と注目していた。

黒島は、２０２２年前期放送のＮＨＫ連続テレビ小説「ちむどんどん」で夫婦役を演じた俳優の宮沢氷魚と、２０２４年１月に事実婚を発表。黒島の妊娠も公表した。同年７月に第１子出産を報告した。テレビドラマは２０２２年のＴＢＳ系「クロサギ」以来となる。