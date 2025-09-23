「呼んでも来ない犬」11年一緒に暮らした同居犬の死で変わった老犬に飼い主のできること

人懐っこさが消え、呼んでもスルー

15歳のトイプードルのチョコは、FRaU web編集スタッフの実家で飼う犬。

3年前に、14歳で旅立ったキャバリアと11年もの長い時間を共にしてきた。散歩もごはんも、いつも一緒だったチョコにとって、ある日突然片方がいなくなるという出来事は大きなストレスだったに違いない。

同居犬の死後数週間経った頃から、チョコはペットシートを執拗に噛みちぎったり、夜中にクンクン鳴くなど、これまでない行動を取るようになった。

散歩中も、以前のように飼い主の顔を見上げながら歩くことはなく、急に匂いを辿って走り出したり、呼んでも来なくなったり、性格まで変わってしまったように見える。

飼い主の家族は「寂しさからの反応だろう」と思いつつも、どう接してあげるのが正解だったのかと悩んだ。15歳になったチョコは、以前の人懐っこさが消え、最近では名前を呼んでもスルーされることも多くなったという。

東京大学、および大学院で獣医学を学び、在学中にカリフォルニア大学デービス校付属動物病院にて行動治療学の研究をされた高倉はるか先生がペットのお悩み相談に答える連載の後編。

前編「11年一緒に暮らした仲間を失くした犬。その時見せた『異常な行動』とその胸の内」では、必ずしも相棒の死への「悲しさ」だけとは決めつけられない、動物学的に考えられる要因をお伝えしている。

後編では、そうした状況に直面したとき、飼い主はどんなサポートをしてあげられるのか、老犬が安心して、穏やかに暮らせるよう飼い主ができることを、はるか先生のインタビューでお伝えする。

行動の変化は「ストレス」か「加齢」

犬が仲間を失った後に見せるのは、必ずしも「悲しみ」とは限りません。そのため、家族への態度が変わってしまった犬に、戸惑う飼い主さんもいます。

たとえば、これまで常に2匹で過ごしていたのに、突然自分だけになってしまうと、家族に対して「どう接すればいいのか」、犬もわからなくなることがあります。混乱して、これまであった飼い主への信頼が揺らいだり、不服従の態度をとったり、ひどい時はストレスから鬱状態に陥るケースもあります。

これは同居犬の死に限ったことではありません。家族の誰かが独立して家を出たり、単身赴任で遠方に行ったりすると、懐いていた犬が強い寂しさから落ち込むことがよくあります。夏休みなどで一時的に帰省すると大喜びするものの、いなくなるとまた元気をなくす。集団行動が基本の犬にとって「いつもそこにいた存在がいない」ことは、大きな衝撃なのです。

犬の行動がストレスからなのか、加齢からなのか、またはその両方なのかはわかりづらく、仮に判断できても、すぐに治療できるものではありません。変化がある時は、時間をかけて少しずつ慣れていってもらうしかありません。

生活に小さな変化を取り入れる

では、そんなとき飼い主には何ができるのでしょうか。

まずは、日常に小さな変化を取り入れること。たとえば、餌を変えてみる、散歩のコースや時間をずらしてみる、新しいおもちゃを与えるなど。“仲間がいない”ことに意識が向かないよう、毎日の生活に小さな変化を加えるのです。

家具の配置を変えたり、寝床を新しく買い替えるといった方法もあります。人間でいう「失恋したときに部屋を模様替えする」「元カレ関連のものをすべて捨てる」ようなリセット効果になります。

さらに、トイレを既存の場所とは別にもう一か所設けるなど、新しい選択肢を増やすのも有効です。亡くなった犬のにおいをあえて消すのです。

「寂しそうだから」と新しい仔を迎える飼い主もいますが、これは慎重に考える必要があります。

面倒見の良い犬に対して穏やかな子が来てくれれば、良い刺激になることもありますが、新しく来た犬が強い性格だったりすると、先住の、しかも老犬だとかえってストレスが増えてしまいます。どうしても迎える場合は、保護犬など群れでの生活経験がある「社会性のある子」と、必ずお見合いをしたうえで判断してください。

何より大切なのは「早期発見」と「飼い主との時間」

とはいえ、心にダメージを受けた飼い犬への一番のサポートは、飼い主さんが一緒にすごしてあげることです。散歩が好きなら外に連れ出す、撫でられるのが好きならブラッシングやスキンシップを増やす。犬にとって飼い主さんとのコミュニケーションは、何よりのものです。

また、もし複数飼いしているお宅で、同居犬が弱っている、という場合は、元気な子と距離を置く時間をつくってあげるといいと思います。

散歩や病院の後など、ちょっと疲れていそうな時は、2匹を別々の部屋に入れ、「一緒ではない」状況に慣れてもらえるといいですね。具合の悪い犬にとっても休養になり、双方にとってプラスになると思います。

加齢によるもしくはストレスなどによる行動上の変化で、行動や様子が変わる時は病気が関連していることも多くあります。だからこそ、思いあたるきっかけがあるなら余計に、早めに病院に行ってほしいと思います。

そして病院に連れていく際には、おかしいと思った行動などを、ぜひメモにして持参してください。

犬の寿命が延びる中、獣医学の現場でも「高齢による変化」を学ぶ機会は増えていますが、診察時に年齢だけを伝えられても判断はなかなか難しく、日々の変化を飼い主がしっかり観察して記録することが、正しい診断や治療につながります。

